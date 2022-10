« Sud Fleuri », un concours de villages fleuris intercommunal

Ce lundi 24 octobre marque le lancement du concours intercommunal des villages fleuris. Ali Moussa Moussa Ben, Président de la Communauté de Communes du Sud de Mayotte (CCsud) et Madame Mu’uminat Cheick-Ahmed, Vice-Présidente en charge de l’Environnement & la Transition Ecologique ainsi que l’ensemble des élus communautaires informent du lancement de la 1ere édition du concours intercommunal « Sud Fleuri ».

Comme expliqué par les élus, il s’agit d’un concours annuel tournant dans l’une des quatre communes du Sud.

La première édition se déroulera dans la commune de Bandrélé. Puis, les prochaines éditions de ce concours concerneront les communes de Chirongui, Boueni et Kéni-Keli. Ainsi, le but affiché est clair : éliminer dans les villages les plantes envahissantes qui jalonnent les quartiers pour les remplacer par des plantes d’intérêts patrimoniales de types florales dans les espaces publics. Les espaces publiques où demeurent des dépôts sauvages seront traités en priorité.