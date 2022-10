RN1 fermée à Mamoudzou dans le cadre du festival culturel de Mayotte

A la demande de l’Office Culturel Départemental de Mayotte et du département, et dans le cadre du 3ème festival de Mayotte qui se déroulera sur le front de mer de Mamoudzou, la RN1 sera fermée à la circulation entre Kawéni (giratoire SFR) et le front de mer de Mamoudzou (giratoire Zéna M’Déré) de 17 h à 23 h les 19, 20, 21 et 22 octobre.

Les véhicules légers pourront emprunter la déviation empruntant la RD14, en revanche, la traversée de Mamoudzou par les poids lourds ne sera plus possible lors de ces créneaux horaires.