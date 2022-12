Mayotte bat les records de baisse ultramarins sur les prix des carburants

Cela fait longtemps que nos réservoirs n’avaient pas connu ça: le sans-plomb à 1,33 euro et le gazole à 1,16 euro, il faut selon certains remonter à la morne époque du confinement Covid pour avoir des prix comparable pour les carburants !

Etat, conseil départemental et Total diminuent leurs marges en faveur des consommateurs à partir de ce 1er septembre 2022. Comme indiqué la veille lors de la publication des prix des hydrocarbures fixés par le préfet, ils ont chuté sous l’effet d’une baisse mondiale des cours du pétrole, et des aides des trois acteurs en présence à Mayotte.

L’essence voit son prix chuter de 52 centimes, dont 25 centimes d’effort de l’Etat, 20 cents de Total et 7,4 cents du conseil départemental sur sa taxe à la consommation. A souligner qu’une remise de 15 centimes par l’Etat était déjà pratiquée depuis le 1er avril.

« C’est une conjonction des efforts de chacun qui permet d’obtenir une diminution des prix de l’essence et du gasoil, et je voudrais dire à l’intention du conseil départemental, que c’est une première pour une collectivité que de prendre une telle décision en matière de recettes liées aux hydrocarbures. Cette volonté commune permet de toucher à la fois à la réglementation, et à la fois à la distribution », saluait le préfet Thierry Suquet, qui avait convié ses partenaires à rencontrer les médias à la station de Tsoundzou.

Le président du Département évalue l’effort à 1,2 million sur 3 mois, dont se prive la collectivité. « C’est un travail d’ensemble contre l’inflation, et je salue le geste de Total, tout en espérant que le délégataire du port de Longoni fasse de même. Il faut que MCG apporte sa contribution, les discussions sont lancées, et j’appelle l’Etat à accentuer les contrôles pour s’assurer que tous ces efforts portent leurs fruits », commentait Ben Issa Ousseni.

Les bénéfices réinjectés à la pompe

Des remises qui se font dans un contexte de baisse des cours du pétrole ces derniers jours, « nous le savions, mais nous ne pensions pas qu’elle prendrait une telle ampleur », confie Karine Poisson, Directrice générale de TotalEnergies. Qui informe que la remise consentie par sa société sur le plan national ne s’appliquera finalement pas dans tous les outre-mer : « Pour les DOM, seule Mayotte en bénéficie, et en Guyane, Nouvelle Calédonie, et Polynésie française, elle sera déclinée partiellement. Elle ne s’appliquera pas en revanche à La Réunion et au Antilles. »

En réalité, Mayotte bénéficie pour une fois de la situation de monopole de Total et de la concentration de l’importation et de la distribution entre ses mains.

Au départ, ce sont les bénéfices doublés par rapport à l’année dernière du géant pétrogazier, 5,7 milliards de dollars au 2ème trimestre, conséquence de la guerre en Ukraine, qui ont incité à ce geste envers les consommateurs. A la suite de l’abandon par l’Assemblée nationale d’une taxation de ces superprofits, Total a annoncé baisser ses prix à la pompe de 20 centimes par litre de carburant à partir du 1er septembre et jusqu’au 31 octobre sur l’ensemble du pays, puis 10 centimes par litre ensuite jusqu’au 31 décembre. L’emblème multicolore TE, pour TotalEnergies devrait donc attirer les usagers de la route en métropole, au détriment des autres marques.

26 euros d’économisés sur un plein

A Mayotte, il est le seul opérateur. Or, comme dans les autres territoires ultramarins, les prix sont déterminés chaque mois par le préfet, en vertu du décret Lurel de 2015, les marges sont fixes. L’application de la remise aurait donc directement pénalisé les autres marques, sans possibilité d’action sur leur prix. De plus, les stations service sont entre les mains de distributeurs qui se verraient amputé de leur profit, ce qui, ont-ils avancé, aurait pu mettre en péril les emplois de pompiste. A Mayotte, c’est Total qui assure la distribution. C’est pourquoi nous sommes le seul DOM où la mesure s’appliquera pleinement, sans restriction. Aux Antilles et à La Réunion, les consommateurs bénéficieront seulement de la remise de 25 centimes de l’Etat.

Nous nous attendions donc à un concert de louanges de la part des automobilistes affairés autour de leurs réservoirs, qui faisaient leurs pleins ce jeudi matin à la station de Tsoundzou où préfecture, conseil départemental et Total accueillaient les médias. En réalité, peu ont réellement prêté attention au prix, « je n’ai pas regardé, j’avais besoin de faire le plein », glisse une cliente dans un sourire, « non, je ne regarde pas, je fais vite le plein parce que je suis pressé. Et puis de toute façon, ça reste toujours trop cher », commente un autre à la pompe voisine sans jeter un coup d’œil au montant qui défile comme une machine à sous de casino. Seul un client consent à lever le nez, « à oui, en effet, je n’avais pas vu, c’est pas mal ! »

Karine Poisson matérialise l’économie réalisée, « sur un plein de 50 litres, ça fait économiser 26 euros ». C’est plus que palpable.

Anne Perzo-Lafond