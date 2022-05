L’application « Eh Co ! », un outil 100 % mahorais pour créer du lien social sur le territoire

“Eh Co !”, ou littéralement “Eh viens !”, est une application 100% mahoraise conçue par l’association Sirel976, avec le soutien de la préfecture de Mayotte. L’application a pour vocation, selon Antoine Schwartz, chargé de mission cohésion sociale à la préfecture qui a accompagné le projet, « de répondre à un besoin : celui de connaître et identifier l’ensemble des initiatives qui existent sur le terrain ». Selon lui, c’est « une caractéristique de Mayotte » que d’avoir « une profusion d’initiatives citoyennes ou d’intérêt général », et l’objectif consiste à « les valoriser, de pouvoir les voir, et qu’elles soient connues du plus grand nombre ».

Alors, reprend M Schwartz, pour « répondre à ce besoin, on a créé d’abord un site internet qui permet à chaque structure gratuitement de s’inscrire, et de publier ses établissements, ses évènements ponctuels, qu’il s’agisse de ramassage, de nettoyage de la mangrove, d’une colonie de vacances… Toutes les initiatives d’intérêt général, et ensuite tout mahorais qui a un téléphone peut télécharger l’application puis rechercher autour de chez lui puisque les initiatives seront localisées par commune et villages, pour rechercher ce qui existe autour de chez soi ». L’inscription est simple, à portée de smartphones d’ores et déjà disponible sur Apple Store et Google Play.

Chaque porteur de projet peut ainsi créer un espace administrateur pour gérer la publication de ses activités, mettre en avant des évènements ponctuels du type exposition, spectacle, conférence, séminaire…

Créer un maillage du territoire et renforcer le lien social

Antoine Schwartz explique l’un des intérêts majeurs de l’application c’est bel et bien le maillage du territoire que celle-ci rend possible. « Entre porteurs d’initiative, l’intérêt pour ces porteurs c’est de savoir ce qui existe déjà autour d’eux, soit pour venir en complément, soit pour ne pas faire deux fois la même chose avec cette ambition de les rendre plus efficaces dans leur prospection du territoire, dans leur diagnostic du territoire, et pouvoir proposer le service le plus adapté à la population ». Et les porteurs de projet semblent d’ores et déjà conquis, puisque les différents représentants associatifs et structurels présents à la présentation semblaient plus qu’emballés par l’initiative. 250 associations sont d’ailleurs déjà inscrites sur la plateforme, et y proposent des activités.

Financé par la préfecture, le projet présente selon Thierry Suquet, préfet de Mayotte, l’avantage de de créer « du lien social ». « Ce qui fait fonctionner notre société c’est notre capacité à se parler à avoir des initiatives, et donc voilà, c’est une initiative et une action citoyenne qui permet aux gens de se rencontrer, de se parler… ». Une excellente initiative en faveur du développement culturel et citoyen de l’île au lagon donc, et l’opportunité de créer un peu de lien social en ces temps bien troubles, où l’île en semble terriblement privée.

Mathieu Janvier