Meurtre de Cavani : plusieurs gardes à vue en cours

L’enquête commence mais elle a déjà fait un bond de géant, après le meurtre d’un homme lundi soir à Cavani. Le témoignage d’un riverain faisait un lien possible entre l’agression mortelle et la présence peu avant d’un groupe de jeunes dans la rue. Il semble que les enquêteurs aient suivi cette piste de près. En effet mardi trois personnes ont été interpellées dans la journée par la brigade anti-criminalité, et deux autres dans la nuit de mardi à mercredi. Ce mercredi en fin de journée, 7 personnes avaient été arrêtées dans le cadre de cette affaire, et 6 d’entre elles devaient être déférées au parquet. Deux des mis en cause seraient de jeunes majeurs.

Des premiers éléments, il ressort que les jeunes interpellés feraient bien partie de la bande à l’origine de l’agression. Toutefois les responsabilités individuelles restent à établir.

“On a l’essentiel des mis en cause qui ont été interpellés” indique le procureur Yann Le Bris, cependant “on a des déclarations qui ne sont pas toutes convergentes, il faut qu’on poursuive les auditions, car les responsabilités ne sont pas clairement établies” précise-t-il.

Les gardes à vues en cours devraient donc se poursuivre jusque ce jeudi dans la matinée, le temps de poursuivre les auditions et de mener d’éventuelles confrontations entre les gardés à vue.

Ces auditions devront aussi permettre de mieux comprendre le mobile du crime, qui pourrait être crapuleux.

Les suspects seront dans la journée présentés à un juge d’instruction en vue d’une probable mise en examen pour meurtre.

