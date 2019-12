La Ville de Mamoudzou recrute un(e) Contrôleur(se) Commande Publique. Rattaché(e) à la Direction de la commande publique, le titulaire du poste travaillera en relation direct avec la direction de la commande publique, en relation avec les agents de l’Etat et interviendra directement ou indirectement dans le processus de contrôle de la commande publique, en particulier dans le rôle de conseil.

MISSIONS :

Effectuer les contrôles de régularité sur les dossiers traités par les directions dans les différentes étapes identifiés par les procédures internes de la Ville

Assister le responsable dans les questions d’ordres réglementaire

Analyser les candidatures et participer aux négociations, le cas écheants

Préconiser, , les clauses les plus adaptés pour un dossier donné

Proposer des clauses type à utiliser lors de la rédaction des dossiers de consultation des entreprises (DCE)

Assurer une veille juridique dans le domaine achat

Participer aux bilans relatifs à l’exécution des marchés et des accords-cadres

Informer les services de la Ville des informations réglementaires qui les concernent

Proposer des évolutions et

de procédures internes à la Ville.

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A

Filière: Administratif

Cadres d’emplois: Attaché

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) date limite de réception des candidatures au plus tard le 11 janvier 2020, à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 – 97600 Mamoudzou. Le poste est à pourvoir au 01 février 2020.