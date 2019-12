La CADEMA (Communauté d’Agglomération Dembeni-Mamoudzou) recrute un/une Chargé(e) de communication. Rattaché(e) à la Direction Générale des Services, il/elle rédige, met en forme, et prépare la diffusion de l’information en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports, à partir d’informations recueillies auprès de l’institution et de l’environnement de la Collectivité.

Missions principales :

Proposition, réalisation et rédaction d’articles

Recueil, analyse et synthèse de l’information

Organisation des manifestations institutionnelles ou événementielles

Relations presse, partenaires médias

Communication interactive (sites web, réseaux sociaux….)

Définition et assurance de la mise en œuvre du plan de communication

Profil

Catégories : A

Filière : Administrative

Cadres d’emplois : Attaché

Rémunération : Statutaire

Modalité d’envoi des candidatures

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du diplôme le plus élevé) date limite de réception des candidatures au plus tard le 16 janvier 2020, à Monsieur le Président de la CADEMA (Communauté d’Agglomération Dembeni-Mamoudzou), B.P 01 – 97600 Mamoudzou. Le poste est à pourvoir au 1er février 2020.