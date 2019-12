SECTION I : ENTITÉ ADJUCATRICE

Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (976), Contact : le Président, BP 289 – ZI Kawéni,

97600 Mamoudzou, FRANCE.

Tél. : +33 269621111. Courriel : babadi.mohamed.ahmed@sieam.fr. Code NUTS : FRY5.

https://www.marches-securises.fr

https://www.marches-securises.fr

II.1.1) Intitulé : Déclaration sans suite pour des motifs d’intérêt général conformement à l’article R.2185-1 du code de la commande publique

MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE SÛRETE DU BARRAGE DE DZOUMOGNE.

Lieu principal d’exécution : Commune de Bandraboua village de Dzoumogné

La présente consultation concerne la Mission de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de sûreté du barrage de Dzoumogne.

L’ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d’ouvrages « Infrastructure

LOT : Sans suite

Intitulé : MISSION DE MAÎTRISE D’OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE SÛRETE DU BARRAGE DE DZOMOGNE

Le Greffier du Tribunal Admnistratif de Mamoudzou Rue les Hauts des Jardins du Collège , 97600 Mamoudzou FRANCE.

Tribunal Administratif de Mamoudzou Rue les Hauts des Jardins du Collège , 97600 Mamoudzou FRANCE.

19 décembre 2019