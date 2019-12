Le marché couvert de Bandrélé inauguré

“Le marché couvert à Bandrélé a pour objectif de favoriser les circuits courts, la traçabilité, la qualité des produits et de créer de l’emploi et offrir aux habitants un espace agréable à vivre” indiquait vendredi le maire de Bandrélé Ali Moussa Moussa Ben lors de l’inauguration du site qui indique que “la question de l’approvisionnement de produits frais locaux traçables” reste “au centre des préoccupations” des habitants.

Or, ceux-ci “estiment difficile d’avoir des produits locaux frais fiables et non traités par des produits phytosanitaires” rapporte l’édile.

C’est pourquoi en plus du marché couvert inauguré vendredi, “la commune souhaite régler ce problème en créant le pôle agricole de Mro Mouhou, non seulement pour dynamiser le développement économique et agricole du territoire mais surtout pour approvisionner les marchés de notre commune et au-delà de notre territoire” poursuit le premier magistrat de la commune. “Ce pôle agricole est en cours de réalisation, et la production de fruits et légumes commencera dès l’année 2020.”

Le marché couvert représente pour la mairie “un investissement de 160 000 euros” subventionné aux deux tiers par l’Etat.

Pendant ce temps les travaux du marché couvert d’Hamouro “se terminent” et porteront à deux le nombre de marchés couverts sur Bandrélé. L’inauguration est prévue en février 2020.