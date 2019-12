La 3CO inaugure ses locaux ce samedi à Tsingoni et invite ses habitants

“La 3CO invite sa population à découvrir ses nouveaux locaux.

A l’occasion de l’inauguration des nouveaux bureaux de la 3CO, samedi 21 décembre 2019, le président de la communauté de communes du oentre-Ouest (3CO), Monsieur Zaïnoudine Antoyissa invite toute la population du territoire à (re)découvrir son intercommunalité. Cette journée inaugurale vise à faire connaître la 3CO et ses missions aux habitants des cinq communes membres ; présenter les compétences dévolues aux intercommunalités et aux communes ; les atouts et caractéristiques du territoire ; les projets en cours et à venir ainsi que le bilan des réalisations depuis la création de l’intercommunalité en janvier 2016. Ce nouvel espace de travail accueillera prochainement les nouveaux collaborateurs, transférés par les communes membres de la 3CO.

Cette extension relève ainsi d’une volonté politique des élus communautaires d’exercer l’ensemble des compétences transférées figurants dans les statuts de la 3CO. Elle vise également à faciliter la poursuite des ambitions politiques visées notamment en matière de développement économique et touristique, de développement social et d’équipements structurants, d’attractivité et de développement durable.

Une visite du nouvel espace de travail est également prévue. L’objectif est de favoriser l’appropriation par la population du siège situé au lieu-dit Lazaré à Mroalé.

Au programme :

09h00 : accueil des invités 9h30 : discours des officiels

10h00 : visite des locaux et dégustations

11h00 : clôture de l’inauguration

La Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO) regroupe les communes de M’tsangamouji, Tsingoni, Ouangani, Chiconi et Sada. La zone de compétence de cette structure représente un bassin de population de 51 449 habitants (INSEE 2017). Depuis sa création en janvier 2016, par arrêté préfectoral n°2015-17605 du 28 décembre 2015, elle œuvre pour le développement du Centre-Ouest de l’île de Mayotte. Elle exerce des missions spécifiques que les communes membres lui ont déléguées telles que l’aménagement du territoire, le développement économique et touristique ou encore la protection de l’environnement. Les statuts de la Communauté regroupe l’intégralité des compétences transférées par les communes membres.”