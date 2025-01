Rentrée scolaire : « La grande majorité de nos cadres sont présents », affirme le Recteur de Mayotte

Les personnels administratifs et pédagogiques de Mayotte se sont attelés à la construction d’un « plan de reprise des activités scolaires », qui pourra être proposé aux familles, « dès mardi 21 janvier au soir après échanges avec les équipes pédagogiques pour l’organisation des rotations » mentionne le Recteur de l’académie, Jacques Mikulovic. Pendant le cyclone, de nombreux établissements scolaires ont été lourdement endommagés. Nombre d’entre eux avaient également servi à accueillir des familles sinistrées. Les défis pour reprendre le chemin de l’école sont tentaculaires.

À Bandrélé, 60 à 70% des enseignants du second degrés sont présents

Depuis le passage de Chido, le Recteur de Mayotte et le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaïla, travaillent d’arrache-pied, pour permettre au monde de l’éducation de se relever de cette catastrophe sans précédent. Cette semaine sonne le début d’une rentrée « progressive » explique le Recteur, qui précise que « la grande majorité de nos cadres des établissements sont présents ». En déplacement à la cité scolaire de Bandrélé, Jacques Mikulovic constate que « 60% à 70% des enseignants sont présents au collège et au lycée » et « 80% à 90% des personnels administratifs » ont également répondu à l’appel. Par ailleurs, tout au long de la semaine, « beaucoup d’autres [agents] » seraient attendus. En Petite-Terre, concernant le premier degré, « même ratio » note le Chancelier des universités, où 67% des enseignants auraient déjà répondu à l’appel. Lundi 20 janvier, matin, un rassemblement de personnels éducatifs et pédagogiques s’est formé près du Rectorat. Jacques Mikulovic a rencontré les représentants des personnels pour entendre leurs revendications. Les échanges ont porté sur l’aide exceptionnelle, la sécurité des locaux et la reconstruction des établissements.

438 agents mobilisés pour sécuriser les établissements

Réparer et sécuriser ces infrastructures constitue un des enjeux majeurs de cette rentrée, à une semaine de l’arrivée des premiers élèves le 27 janvier prochain. À ce sujet, le Rectorat déclare que « tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité des établissements ». Des visites de prévention ont été réalisées au sein des établissements scolaires. Par ailleurs, 66 équipiers mobiles de sécurité en renfort des 72 déjà positionnés dans l’académie, assureront la sécurité des collèges et des lycées de l’archipel, et 300 agents de prévention sécuriseront les écoles de l’île.

Derrière la rentrée, la peur des absents

La symbolique de la rentrée scolaire suscite également des craintes au sein du monde éducatif, où des membres du personnel et des élèves pourraient manquer à l’appel le jour J. « Il y a des parents d’amis de mon fils que je n’ai pas pu joindre, cela m’inquiète, j’ai peur de la rentrée si on ne voit pas des familles », s’inquiète une mère de famille de Bandrélé. Pour gérer ce contexte possiblement anxiogène, trois permanences ont été installées dans les établissements scolaires, pour proposer une écoute et un soutien psychologique aux enseignants. Ces permanences seront renforcées, par les équipes du pôle de Santé mentale du CHM, dans le Centre, le Nord et le Sud de l’île. De plus, une ligne d’écoute téléphonique a été activée pour l’ensemble des agents du ministère de l’Éducation nationale et du ministère des Sports, joignable 24h/24, 7j/7 au 0 805 500 005. Les élèves pourront également bénéficier de ce soutien psychologique.

Un accueil « adapté » à chaque établissement

Pour redonner vie à des établissements dévastés, le Rectorat déclare que « des espaces pourront être réorganisés et les classes réaménagées », avec la fourniture de mobiliers scolaires. Ces modalités d’accueil seront « adaptées à chaque école et à chaque établissement » afin de garantir la continuité pédagogique. Des systèmes de rotation des élèves dans les classes, des ressources pédagogiques et la diffusion de cours sur la chaîne de la 1ère, font partie des outils déployés.

Des dons de fournitures scolaires en cours d’acheminement

Après le passage de Chido, de nombreux appels aux dons ont été lancés, notamment pour collecter plusieurs tonnes de matériels en vue d’une reprise des activités scolaires sur l’île. 5.000 kits de fournitures scolaires, composés de sacs à dos, de cahiers, de stylos, de crayons à papier, de crayons de couleur, de taille-crayons et de tubes de colle, ainsi que 900 unités de mobilier scolaire, acheminés par le ministère de l’Éducation seront prochainement distribués aux élèves. Mais aussi 235.000 cahiers, 117.000 stylos, 234.000 crayons à papier, 58.000 crayons de couleur, 117.000 tubes de colle, 54.000 gommes, 40.468 taille-crayons et 64.000 surligneurs ont été collectés par le groupement « Mousquetaires », par l’intermédiaire de « Baobab » à Mayotte et les fabricants d’articles scolaires Bic, Hamelin, Maped et Vicbag Group. Deux tonnes de matériel scolaires pour fournir un premier équipement à 1.000 élèves ont également été collectées par l’association Bibliothèques Sans Frontières (BSF), l’entreprise Cultura, le groupe Hachette et la société Stabilo International.

La ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Elisabeth Borne, est attendue la semaine prochaine sur l’archipel mahorais.

Mathilde Hangard