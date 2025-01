Reprise des vols d’Air Austral ce mardi

« Dans la mesure où les prévisions établies restent inchangées, la compagnie prévoit un retour à la normale de son programme des vols, dès le mercredi 15 janvier 2025. »

Voici, ci-après les détails des ajustements du programmes des vols d’Air Austral. Les vols non mentionnés ci-après sont maintenus à l’heure initialement prévue :

Journée du mardi 14 janvier 2025 :

Réunion > Mayotte : Le vol UU2274 du mardi 14 janvier 2025 Réunion-Mayotte prévu initialement à 08h25 est retardé. Décollage prévu de La Réunion à 12h15 heure locale pour une arrivée estimée à Mayotte à 13h30 heure locale

Mayotte Réunion : Le vol UU2275 du mardi 14 janvier 2025 Mayotte-Réunion prévu initialement à 10h25 est retardé. Décollage prévu de Mayotte à 14h20 heure locale pour une arrivée estimée à La Réunion à 17h35 heure locale

Air Austral a procédé à l’affrètement de la compagnie Hi Fly pour réacheminer les passagers des vols Mayotte-Paris-Mayotte du weekend annulés.

Paris-Mayotte :

o Les passagers du vol UU976 du samedi 11 janvier 2025 Paris-Mayotte, sont reportés sur le vol UU9978 Paris-Réunion du mardi 14 janvier 2025, opéré par HiFly. Décollage prévu de Paris à 16h00 heure locale. Continuité sur le vol UU2272 Réunion-Mayotte. Décollage prévu de La Réunion à 08h25 heure locale pour une arrivée à 09h40 à Mayotte.

Mayotte-Paris :

o Les passagers du vol UU973 du dimanche 12 janvier 2025 Mayotte Paris, sont reportés sur le vol UU2276 Mayotte-Réunion du mercredi 15 janvier 2025. Décollage prévu de Mayotte à 17h45 heure locale. Continuité sur le vol UU9979 Réunion Paris opéré par HiFly. Décollage prévu de La Réunion à 23h30 heure locale pour une arrivée à 8h30 le lendemain matin

La priorité de la compagnie en veille depuis plusieurs jours pour suivre l’évolution du météore DIKELEDI et préparer la reprise de ses vols est de pouvoir garantir à ses passagers les meilleures conditions de transport et de les réacheminer vers leur destination le plus rapidement possible

Il est recommandé avant de se rendre à l’aéroport de vérifier les informations sur les vols opérés, disponibles sur www.air-austral .com

INFOS PRATIQUES

Dans tous les cas, il est impératif de suivre les recommandations suivantes avant de se rendre à l’aéroport :

http://www.air-austral.com/ preparer-mon-vol/suivi-des- vols/modification-de-vols.html Ø Vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel surou directement dans la rubrique Ma Réservation.

Ø Mettre à jour si nécessaire ses coordonnées (téléphonique mobile et/ou adresse e-mail) auprès d’Air Austral ou directement auprès de son agence de voyage. En cas de perturbations sur un vol, chaque passager pourra être averti individuellement. Air Austral dispose d’un service informant directement ses passagers sur leur téléphone portable, Smartphone ou e-mail à partir du moment où les contacts ont bien été indiqués à la compagnie.

Ø Rester à l’écoute des médias. Des points réguliers d’information seront effectués.

Ø Air Austral informe que des mesures commerciales exceptionnelles sont mises en place pour tous les passagers impactés par les ajustements de son programme des vols applicables pour les passagers ayant des billets émis pour des vols de / vers Mayotte et de vers Nosy Bé entre le 09 et le 13 janvier 2025.

– Modification sans frais/pénalités pour un report de voyage jusqu’au 31 mars, sous réserve de disponibilité dans la même classe de voyage

– Autorisation de modification de destination

– Possibilité de mise en avoir ou remboursement integral du billet d’avion