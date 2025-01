Électricité, eau : une situation toujours plus dégradée après le duo cyclonique

La fin de l’épisode Dikeledi nous replace dans la phase de sauvegarde où nous avait laissé Chido, en attente de bouées de sauvetage donc. Sauvegarde et (re)construction puisqu’une grosse partie des citoyens de l’île n’ont pas encore d’électricité, d’autres sont sans toit. C’est-à-dire que les premiers subissent les chaleurs étouffantes jours et nuits sans parvenir à récupérer, et que les seconds ne sont toujours pas arrivés à obtenir des bâches pourtant annoncées en nombre dans les livraisons.

Dikeledi a mis un coup d’arrêt à l’arrivée de matériels puisque les navires ont dû ressortir du port dès l’alerte « orange ». Il va donc falloir laisser les approvisionnements reprendre leur cours, sans qu’ils n’aient jamais atteint leur rythme de croisière.

Alors qu’on nous annonce que les équipes de EDM sont de nouveau mobilisées pour rétablir l’alimentation, on attend les 200 groupes électrogènes annoncés par François Bayrou, et les 200 antennes Starlink également promises pour rétablir les connexions.

En matière d’eau potable, les tours d’eau ont repris avec une réalimentation dès ce mardi… sauf pour la zone 1 qui en est privée ce jour-là. Messieurs-dames de la SMAE, il eut été judicieux de réalimenter en eau le territoire en entier pour le 1er jour !

L’hôpital repart en campagne ce mardi

Un diagnostic complet des casses suite au cyclone, est en cours, et les zones impactées seront approvisionnées en cuves. Il est notamment rappelé que l’eau du robinet peut rester impropre à la consommation plusieurs jours après l’arrêt des pluies. En conséquence, il est impératif de « faire bouillir l’eau pendant 3 minutes avant de la boire », ainsi que le recommande l’ARS. Beaucoup de consultations médicales portent en effet sur des troubles digestifs et Santé Publique France avait fait part de sa crainte de prolifération de maladies hydriques.

Pour tout problème de santé, les urgences du CHM sont ouvertes, comme le centre hospitalier de Petite-Terre ainsi que les Centres médicaux de référence. En cas d’urgence, il est demandé d’appeler le SAMU Centre 15. Démonté lors de la vigilance « rouge » cyclonique, l’hôpital de campagne de l’ESCRIM sera redéployé à partir de ce lundi après-midi, « il pourra de nouveau accueillir des patients à partir de demain ».

Les travaux de remise en état de certains axes routiers ont débuté dès dimanche indique la préfecture, avec l’appui des sapeurs-pompiers, les FORMISC (forces militaire de la sécurité civile) et des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZOI) qui renforcent les gestionnaires de la voirie (DEALM et Conseil départemental). Attention aux risques d’éboulements, chutes de blocs et mouvement de terrain.

Pour l’approvisionnement en carburant, il faut attendre mardi, les stations-services étant fermées ce lundi.

Les barges seront remises en circulation « dans les meilleurs délais » dès la fin du travail de sécurisation des quais.

A.P-L.