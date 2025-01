Dikeledi : Mayotte placée en alerte orange cyclonique depuis 8h

Moins d’un mois après les ravages du cyclone Chido, le ciel s’assombrit à nouveau au-dessus d’une Mayotte vulnérable. Comme annoncé par le préfet lors du dernier COD et en fonction de l’évolution de la trajectoire de la forte tempête tropicale Dikeledi, le territoire est placé en alerte orange ce samedi depuis 8h.

Le cyclone Dikeledi se situe actuellement à moins de 800km à l’Est de l’île. Il va traverser Madagascar aujourd’hui et perdre en puissance pour passer à environ 75km de la pointe Sud de Mayotte, durant la journée de dimanche, au stade forte tempête tropicale, indiquent les services de Météo France.

Des vents de 50 à 60 km/h en moyenne sont attendus sur l’ensemble de l’île et possiblement plus intense sur le Sud, avec des rafales entre 100 et 120 km/h.

« Une dégradation des conditions météorologiques est donc attendue à partir de ce samedi soir et jusqu’à lundi dans la matinée : fortes précipitations orageuses, fortes rafales de vents et risque de submersion marine sur les côtes Ouest et Sud du département », indique la préfecture. Etant donné « l’extrême vulnérabilité du territoire » et les pluies intenses attendues, des glissements de terrain sont fortement probables.

Le préfet en appelle donc à l’extrême vigilance de la population : « il faut se préparer sérieusement à l’éventualité d’un passage du cyclone au plus près et au déclenchement de l’alerte rouge. »

En lien avec les services de l’Etat, les collectivités et les acteurs de la sécurité civile, les mesures de précaution et de protection sont annoncées :

Consignes de préparation :

Faire des stocks et se préparer à être isolé quelques heures/jours :

Gardez près de vous l’équipement nécessaire (eau, nourriture non périssable, lampe de poche, papiers d’identité, trousse de secours)

Préparez-vous à une évacuation potentielle

Préparer son habitation :

Si la situation de votre domicile l’exige (zone inondable bord de mer, fortes pentes, bordure de ravine…) prenez toutes les précautions nécessaires à votre sécurité et à la sauvegarde de vos biens

Pour éviter tout incident sur vos appareils, il est recommandé de débrancher vos appareils pendant le passage du phénomène. Préparez des réserves d’éclairage

Mettre à l’abri tout ce qui pourrait être emporté par le vent

Préparer la pièce la plus sûre de l’habitation pour vous accueillir durant le passage du phénomène

Faire connaître le choix de votre abri à votre entourage et s’y tenir. Mettre les animaux à l’abri

Garer son véhicule dans un endroit protégé

En cas d’incident sur le réseau électrique :

Ne jamais toucher des fils tombés à terre

Ne touchez jamais un objet en contact avec une ligne électrique

N’intervenez jamais sur les installations du réseau d’électricité Respectez les zones de danger balisées

Circulation des personnes :

En lien avec le Conseil départemental, il a été décidé l’arrêt complet de la circulation des barges en début de soirée. Plus de précisions à venir.

Savoir impérativement où vous vous mettrez à l’abri :

Il faut un hébergement en dur, qui ne soit pas en bordure de ravine, de rivière, de mer, ou en zone inondable : chez vous, chez un voisin, de la famille ou dans un centre d’hébergement, pour ceux qui en ont besoin.

Plusieurs centres d’hébergement sont en cours de mise en place par les communes : se renseigner auprès de sa mairie ;

Dès ce samedi soir le temps va se dégrader, il faut donc :

Éviter de sortir si les conditions météorologiques deviennent trop mauvaises

Éviter toute sortie en mer, sur le rivage, dans le lagon

Les événements prévus en extérieur doivent être annulés Ne franchissez pas les ravines, les radiers et les rivières

Vie économique :

La vie économique de l’île n’est pas interrompue par le niveau orange de l’alerte cyclonique. Néanmoins, les employeurs sont invités à prendre en compte cette alerte et à limiter autant que possible les déplacements de leurs collaborateurs et salariés.

Il est également nécessaire de sécuriser les chantiers et le matériel en prévision.

Le niveau d’alerte rouge « je me confine » sera déclenché en fonction de l’évolution de la situation.

Un point de situation et d’information à destination de la population sera fait prochainement, et sera disponible sur les réseaux sociaux.

Notez les numéros de téléphones utiles :

SAMU 15, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17, les répondeurs de Météo-France 0269 60 01 04