Un tour de l’île en courant pour aller à la rencontre des Mahorais sinistrés

Professeur d’éducation socioculturelle depuis maintenant 4 ans au lycée agricole de Coconi, Omar KADDOUR HAMISSI s’est lancé dans un projet un peu fou de faire le tour de Mayotte en courant. Il est parti ce lundi matin à l’aube depuis la ville chef-lieu pour rejoindre Mbouini, dans le sud de l’île. « N’étant pas présent au moment du cyclone, une question me taraudait : – Comment ça se passe là-bas ? Je me sentais inutile en étant à La Réunion et de voir le désastre que le cyclone a engendré. Ça m’a pris aux tripes, j’avais des bouillonnements dans le ventre. Je ne pouvais pas ne rien faire, j’avais envie de savoir ce qu’il se passait réellement et comment allaient les gens », nous a-t-il confié la veille de son départ pour Mbouini.

Son projet de tour de l’île lui est venu de manière naturelle, il y a seulement quelques jours. « C’est une démarche personnelle…dès que j’ai su que je pouvais prendre un vol et rentrer à Mayotte, je me suis dit : – Qu’est-ce que je peux faire ? J’ai ressenti le besoin de voir de mes propres yeux l’île, de constater les stigmates laissés par cette catastrophe, mais aussi de rencontrer celles et ceux qui, avec courage et résilience, reconstruisent leur vie, leur maison et leur quotidien, voir les enfants, les familles…C’est pourquoi j’ai décidé de faire le tour de l’île en courant, pour témoigner de « l’après Chido » et pour porter un message de solidarité et d’espoir. C’est ma façon à moi de rendre hommage au courage et à la résilience des Mahorais ».

Cinq jours pour faire le tour de l’île

Omar KADDOUR HAMISSI est un sportif aguerri, licencié au Club d’Athlétisme de Mamoudzou, structure dans laquelle il est fortement impliqué. De plus, c’est un coureur de fond confirmé et a déjà fait le tour de Mayotte en vélo mais aussi en kayak. Aussi, il n’entreprend pas une telle aventure sans un minimum d’organisation. « J’ai l’habitude de faire ce genre d’effort, et j’ai une logistique rodée… A chaque étape je vais dormir chez des amis qui vont m’héberger. Une personne va m’accompagner le premier jour, et toutes celles qui voudront courir avec moi le pourront, même pour quelques centaines de mètres, mon objectif est de partager et échanger du temps avec eux », raconte-t-il. Son périple se déroule ainsi en 5 étapes, avec un départ à 6h du matin chaque jour pour une arrivée sur les coups de 13-14h.

Ainsi hier, lundi 6 janvier (étape 1) il est parti de la place Mariage à Mamoudzou pour aller jusqu’à l’école élémentaire de Mbouini, soit 40 km. Aujourd’hui, mardi 7 janvier (étape 2), il partira de Mbouini, école élémentaire, pour une arrivée à Chirongui, « croisement », (environ 35 km). Mercredi 8 janvier (étape 3), départ de Chirongui, « croisement », jusqu’au rond-point Sodifram à Tsingoni (environ 30 km). Jeudi 9 janvier (étape 4) : Tsingoni, rond-point Sodifram, pour arriver au « Snack BDB » à Bandraboua (environ 36 km). Et enfin la 5e et dernière étape, vendredi 10 janvier, où il partira de Bandraboua, « Snack BDB », pour finir en beauté à la place Mariage de Mamoudzou, (environ 33 km). « J’irai jusqu’au bout, je vais m’en donner les moyens…c’est ma manière à moi de retrouver cette île, de rassembler et de porter un message de solidarité. Je suis content, ça va me faire du bien ! ».

