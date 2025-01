Suite au passage de Chido les services départementaux vont être réorganisés

A l’issue de cette assemblée plénière extraordinaire, tous les rapports n’ont pu être passés en revue et un seul d’entre eux a été examiné par les élus. Il s’agit de celui relatif à la réorganisation temporaire des services départementaux suite au passage du cyclone Chido. Les deux autres rapports, notamment celui portant sur le plan « Mayotte debout », devraient être examinés ce mercredi 8 janvier, nous fait-on savoir du côté du Conseil départemental. Coïncidence ou pas, ce même jour (8 janvier), le projet de loi d’urgence pour Mayotte doit être présenté en Conseil des ministres…

La réorganisation temporaire des services départementaux, une priorité !

Suite aux lourds dégâts causés par le cyclone Chido, les élus du Département ont examiné en priorité le rapport relatif à la réorganisation temporaire des services départementaux. Ainsi, un plan de de réorganisation temporaire, approuvé lors du dernier Comité Social Territorial (CST), pour répondre aux défis exceptionnels que traverse notre île a été voté à l’unanimité. En effet, plus de 80 % des bâtiments de la collectivité ont été endommagés, rendant de facto impossible, dans l’immédiat et dans des conditions optimales, la reprise des missions habituelles par les agents. « Les directeurs et directrices ont alors pour consigne de procéder à un redéploiement au sein des cinq blocs d’intervention stratégiques mis en place pour participer activement à la reconstruction de notre territoire et assurer la continuité des services publics », indique le Conseil départemental.

Il s’agit ainsi dans un premier temps de rétablir l’administration au sens large, de réparer les infrastructures publiques, de maintenir les transports maritimes et aériens, mais aussi et surtout de soutenir les secteurs de la santé publique, de la scolarité, et également celui de l’économie en accompagnant les entreprises et en favorisant l’emploi.

Aussi, afin de permettre cette réorganisation essentielle pour le bon rétablissement des services publics dans l’île, plusieurs mesures ont été adoptées dont notamment l’amplification du télétravail à temps plein ; la mise en place d’espaces de coworking adaptés ; ou encore le déploiement d’agents techniques en renfort auprès des communes.

« Ces initiatives reflètent l’engagement collectif nécessaire pour relever les défis posés par cette crise. Chaque agent a un rôle essentiel à jouer au sein des blocs d’intervention pour contribuer à la reconstruction et au bon fonctionnement de notre territoire », insiste le Département.