Les plongeurs partent en mission de reconnaissance pour observer l’état du lagon post-cyclone

Un des joyaux de l’archipel mahorais concerne son lagon. Le lagon de Mayotte est le plus vaste lagon de la partie occidentale de l’Océan Indien et un des plus grands lagons au monde pour les îles volcaniques. En incluant le banc de l’Iris, sa superficie atteint 1300 km2. Ses canyons et des vallées sous-marines extraordinaires en faisaient un terrain de jeu sans fin pour les passionnés de la mer. Après le passage du cyclone Chido le 14 décembre dernier, les habitants de Mayotte retiennent leur souffle pour savoir si le lagon a été impacté par cette tempête sans précédent.

Aujourd’hui, plusieurs représentants de clubs de plongée se sont rendus dans le Nord de l’île pour réaliser des plongées d’exploration. Les premiers constats sont sans appel. « J’ai l’habitude de plonger dans le Nord, dans un spot un peu méconnu que j’aime beaucoup, je n’ai plus rien reconnu, tout a été arraché », confie un plongeur encore ému.

Près de la célèbre « passe en S », où plus de cinquante espèces de coraux durs, deux-cent-cinquante espèces de poissons et de nombreux habitats divers, tels que des récifs coralliens et des herbiers, faisaient de cette zone un haut lieu de biodiversité marine, les dégâts laissés par Chido sont consternants. « À l’intérieur de la passe en S, certaines zones sont préservées. Mais le corail qui avait blanchi a été entièrement cassé. C’est effrayant », relate un apnéiste. Si l’intérieur de la passe en S semble encore préservé, ses premières informations qui nous sont remontées témoignent d’une empreinte sans précédent de Chido à la fois sur la terre et sur la mer du 101ème département.

Mathilde Hangard