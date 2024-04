SMAE – Perturbation de la distribution d’eau à Sada, Tsoundzou 1 et Passamainty

La Mahoraise des Eaux informe les usagers de Sada, Tzoundzou I et Passamainty-Manguiers de la nécessité de mettre en œuvre les actions ci-dessous pour maîtriser les niveaux d’eau dans les réservoirs de Chiconi et Passamainty et permettre ainsi l’accès à l’eau à certains secteurs défavorisés qui en dépendent :

– Coupure technique urgente sur l’ensemble de Sada avec retour du service à 16h

– Fermeture anticipée à 12 h pour le secteur Tzoundzou I initialement en ouverture jusqu’à 14h

– Ouverture anticipée du secteur Passamainty-Manguiers à 14h

« Nous conseillons aux usagers du service lors de la remise en eau de :

 Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes tout doucement.

 Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire).

 Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi-journée suivant la remise en eau