2ème édition du Forum tourné vers le développement de l’emploi sportif ce vendredi

La Forum de l’ emploi sportif est organisé par Profession Sport et Loisirs (PSL) Mayotte et se tient ce vendredi 19 avril 2024 au lycée des Lumières à Kawéni. Il ne s’agit pas d’une bourse de l’emploi, mais d’un espace de réflexion pour développer ce secteur.

Le forum de l’emploi sportif de PSL Mayotte vise trois grandes ambitions : Le développement des politiques publiques dans le sport en incluant dans le dialogue l’État, le Département, les intercommunalités, les communes et autres partenaires institutionnels, La formation et l’insertion, ou comment intégrer le jeune dans un parcours d’insertion par l’emploi sportif et oeuvrer pour obtenir une sortie positive, La structuration et la professionnalisation des associations, mais également des collectivités et territoires.

Des tables rondes et ateliers autour de trois grandes thématiques

La première table ronde, intitulée « Stratégie globale et enjeux de l’emploi sportif », est un état des lieux de la situation de l’emploi sportif sur l’île, par les partenaires : de la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Encadrement et au Sport (DRAJES) au Département de Mayotte, en passant par la Préfecture de Mayotte, France Travail (ex Pôle Emploi), le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Mayotte, le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ), la Chambre Régional de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS), la Direction de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS), la Mission Locale de Mayotte ou encore l’opérateur de compétence AKTO…

La deuxième table ronde, intitulée « Métiers du sport et insertion, par et pour le sport », porte sur la présentation des métiers, des filières ou encore des formations, et aura pour cible principal le public : les bénévoles du monde sportif, les jeunes – ou moins jeunes – Mahorais en recherche d’emploi, etc.

Enfin la troisième et dernière table ronde, intitulée « Structuration des associations : le rôle de l’emploi », a pour vocation de transmettre aux dirigeants sportifs mahorais les clés de la professionnalisation et de l’insertion par l’emploi sportif.

« Des stands d’informations autour de l’emploi sportif permettront aux Mahorais en recherche d’emploi présents de lever toutes leurs interrogations », indiquent les organisateurs.