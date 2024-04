Un sous-marin pour surveiller le volcan sous-marin

En partenariat avec l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) et grâce à un financement de l’Etat dans le cadre du réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte (REVOSIMA), Mayotte vient de se doter d’un planeur sous-marin appelé « glider » , pour surveiller les émanations de gaz de la zone volcanique située au large de Petite-Terre.

Concrètement, il s’agit d’une machine de haute-pointure permettant de détecter de façon autonome et ce, avec une très grande endurance, la qualité des eaux marines et plus globalement l’activité marine d’environnements marins côtiers et offshore.