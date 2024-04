Appel à projet « Ambassadeur lagon » 2024-2025

Comme chaque année, le Parc Marin de Mayotte lance son appel à projet pour devenir « Ambassadeur du lagon dans les villages ». Cet appel à projet concerne les associations et les collectivités de Mayotte désireuses de contribuer à modifier les comportements de la population locale via des actions de mobilisation citoyenne autour de la préservation de la biodiversité du lagon ou des rivières dans une logique de continuum terre-mer. Le public bénéficiaire doit être acteur de ses découvertes sur au moins l’un des 4 thèmes suivants : patrimoine naturel/patrimoine culturel/usage durable/pollution. Les projets peuvent porter sur : la mise en œuvre d’actions de sensibilisation/la mise en œuvre d’actions de protection en impliquant la population locale/la contribution à l’évolution des pratiques vers des pratiques plus durables et respectueuses des milieux naturels/l’acquisition de connaissances sur le milieu marin et les usages qui y sont associés.

Les subventions peuvent aller jusqu’à 20 000 euros. Les actions visant uniquement le public scolaire ne sont pas incluses dans le cadre de cet appel à projet (pour cela, se tourner vers l’appel à projet « P’tits fundis du lagon ». Les porteurs de projet ont jusqu’au 31 mai 2024 pour soumettre leur candidature. Pour préparer les candidats à l’appel à projet, le Parc naturel marin propose une visioconférence en collaboration avec le Réseau EEDD 976 pour présenter le dispositif et détailler les pièces justificatives nécessaires et donner les clés pour monter un bon dossier. Elle se tiendra le mercredi 24 avril à 12h30. L’inscription à cette session d’information ou l’envoi du dossier de candidature se font par mail à parcmarin.mayotte@ofb.gouv. Les porteurs de projets peuvent également déposer leur candidature directement sur le site du Parc Marin à l’adresse parc-marin-mayotte.fr