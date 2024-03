L’Elysée ouvre de nouveau ses portes aux produits fabriqués en France: dépôt des dossiers jusqu’au 17 mars

Initiée par le Président de la République, ce rendez-vous annuel met à l’honneur les entreprises, les artisans, les associations, les producteurs et les industriels qui s’engagent pleinement dans la fabrication française.

Ce rendez-vous estival mettra à l’honneur l’excellence des savoir-faire français qui font la richesse et la diversité de notre paysage économique : entreprises, artisans, associations, producteurs et industriels qui s’engagent pleinement dans la fabrication française. Toute association ou entreprise engagée dans la fabrication française est éligible, quelle que soit sa taille (start-up, TPE, PME, ETI, grands groupes) et son secteur d’activité.

En 2023, plus de 9000 visiteurs avaient ainsi pu découvrir au palais de l’Élysée plus de 120 produits français, issus de tous les territoires de l’hexagone et de nos Outre-mer, sélectionnés parmi 2 452 produits candidats.

Les pré-sélections se font au niveau régional par les Préfets de région et Hauts-commissaires (hexagone et Outre-Mer), qui s’appuieront sur l’avis des Conseils régionaux, départementaux, des réseaux consulaires et des relais économiques locaux à même d’apporter un éclairage objectif pertinent.

La qualité des dossiers de candidature sera appréciée au regard des critères suivants, sans qu’ils ne soient obligatoires :

La part de la valeur ajoutée du produit réalisée en France (%) ;

Les labels détenus : labels d’entreprise, qualité, savoir-faire (Entreprises du Patrimoine Vivant, par exemple), d’origine (Origine France Garantie, par exemple), etc. afin d’appréhender le caractère emblématique de l’objet proposé en matière de savoir- faire français ;

L’engagement de l’entreprise dans une démarche environnementale ;

L’engagement de l’entreprise dans une démarche sociale (promotion d’un savoir-faire local, recours à un établissement ou service d’aide par le travail, etc.) ;

La participation à un dispositif de France Relance, France 2030, Je Choisis la French Tech, etc. ;

L’engagement dans une démarche de relocalisation de l’activité en France ;

La démarche d’exportation du produit fabriqué en France.

Pas d’autocensure : le critère principal reste l’engagement dans une démarche de fabrication française, quelle qu’elle soit. Entreprises et associations, à vos dossiers !

Pour cette nouvelle édition, les entreprises ont jusqu’au 17 mars pour déposer leur dossier de candidature. Pour le remplir, cliquer ICI.