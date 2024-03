3ème édition du Quart d’heure de lecture national ce 12 mars

Le Centre national du livre (CNL) en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et l’ensemble de ses partenaires invite, pour la troisième édition, tous les Françaises et Français à un « quart d’heure de lecture » national, le mardi 12 mars 2024.L’objectif de cet événement est de sensibiliser tous les Français à l’importance de la lecture dans un contexte de recul, notamment chez les plus jeunes.

Vous pouvez organiser votre quart d’heure quand vous le souhaitez au cours de cette journée.

Les structures souhaitant rejoindre l’événement sont invitées à s’inscrire sur le site Internet du CNL, elles peuvent consulter le guide pratique en ligne et partager leur initiative via les réseaux sociaux avec le mot-dièse #12marsjelis. Nouveautés cette année, le Quart d’heure de lecture national sera identifié par une nouvelle charte graphique et un logo. Les organisateurs, quant à eux, pourront gagner des livres et des Chèque Lire via un jeu concours

Cinq ambassadeurs sont engagés pour le livre et la lecture et qui portent l’appel à participation au Quart d’heure de lecture national : Anne-Laure Bondoux, autrice et présidente de la commission « Partir en Livre » au CNL, Arthur Teboul, auteur-compositeur-interprète, chanteur et parolier du groupe Feu!Chatterton, le professeur Marcel Rufo, pédospychiatre, Mokhtar Amoudi, auteur, lauréat 2023 du prix Goncourt des détenus, Pomme, auteure, compositrice et interprète.

Quelques temps forts ont été identifiés dans les Outre-mer. L’Association Lire, écrire, agir – Réunion (LEAR) à Saint-Gilles-les-hauts invitera les enfants et les parents d’une résidence sociale à partager un goûter-lecture. Au programme, lecture silencieuse, lecture à voix haute et petits défis autour des mots, la médiathèque François Mitterrand à Saint-Denis-de-la-Réunion proposera à ses lecteurs d’écouter en présentiel et via une captation disponible en live sur sa page Facebook, des textes sur la thématique des droits des femmes et du féminisme, ou encore au sein du lycée Dumas Jean-Joseph à Fort-de-France, les enseignants volontaires en Lettres-Histoire amèneront les élèves à participer à ce quart d’heure lecture en s’installant au CDI et sous des carbets installés dans l’enceinte de l’établissement, afin de lire des extraits des œuvres proposées.

Pas encore d’initiative identifiée à Mayotte mais il est encore possible de bloquer un quart d’heure, le temps de tourner quelques pages.