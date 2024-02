Meurtre par arme à feu à Majikavo Dubaï sur fond de vengeance

Des tirs d’arme à feu ont été entendus ce mardi soir vers 19h30 du côté de Majikavo Dubaï. Un jeune homme d’une vingtaine d’année a été tué dans ce qui s’apparente davantage à une vengeance qu’à un conflit entre bande.

La victime était récemment sortie de prison, et travaillait dans le cadre de son insertion au Douka Be des hauts Vallons. Un autre homme aurait également été grièvement blessé, mais pas par arme à feu. L’auteur des coups de feu serait un certain K. selon nos sources, qui aurait agi par vengeance.

C’est le deuxième meurtre en trois mois, après celui qui avait tué un jeune à Kawéni.

Une enquête judiciaire est ouverte, c’est donc le parquet qui va communiquer. Nous reviendrons plus en détail sur cette affaire.

A.P-L.