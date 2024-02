Salon agriculture : deux médailles pour la vanille et une pour le miel mahorais

Reine des produits ultramarins, la vanille de Mayotte a été couronnée deux fois d’argent ce mardi au Concours général agricole, et pour son arrivée, le miel de la famille Combo décroche la médaille d’argent.

A elle seule, et sur dix participants répartis en deux jury, la vanille de Mayotte Planifolia obtient deux fois la médaille d’argent : une pour celui qui devient un habitué des récompenses, Foundi Madi, et l’autre pour l’association Saveurs et senteurs de Mayotte, qui obtient là le fruit d’un travail acharné pour la structuration de la filière vanille, une réussite d’équipe autour de l’ingénieure Julie Moutet et de celui qui a remplacé feu-Chadouli Soulaimana à la présidence de l’association, Daouirou Siaka.