Le Medef national solidaire de Mayotte, « c’est l’avenir économique de l’île qui se joue aujourd’hui »

Le Medef dit témoigner sa solidarité avec la population mahoraise « qui vit une crise sans précédent. »

Dans un communiqué, Patrick Martin, président du Medef, reprend l’expression de la responsable de l’antenne mahoraise du syndicat,« Il n’y plus de vie à Mayotte, on survit. »

« Nous avons collectivement une lourde tâche : ne pas laisser sombrer l’archipel dans une plus grande pauvreté. Cette situation alarmante mérite toute l’attention de la communauté nationale.

Le Medef a assumé ses responsabilités en menant, dès les premiers jours de la grave pénurie d’eau, une opération exceptionnelle d’approvisionnement de 1 500 000 litres d’eau.

Les chefs d’entreprise, adhérents et militants du Medef Mayotte, déploient des trésors d’ingéniosité pour aider leurs salariés, faire fonctionner leurs entreprises, mais aussi les protéger.

C’est l’avenir économique de Mayotte qui, à travers eux et leur courage au quotidien, se joue aujourd’hui. »

Le Medef exprime tout son soutien « aux Mahorais, aux chefs d’entreprise de l’île, à leurs salariés et leurs familles, mais aussi à toutes celles et ceux dont l’engagement permet de préserver l’essentiel. »

Et indique que « l’action, indispensable, menée par l’Etat portera ses fruits dans la durée. Toutefois, l’urgence de la situation impose une mobilisation de toutes les forces vives pour permettre aux Mahorais de vivre et travailler dans la dignité et la sécurité. C’est la raison pour laquelle le Medef est prêt de nouveau à se mettre à la disposition des Mahorais pour que nos concitoyens retrouvent la stabilité et des conditions de vie dignes. »