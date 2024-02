Orange Cup : 12 jeunes footballeurs mahorais au Parc des Princes

Vainqueurs de la compétition Orange Cup de Mayotte, les jeunes joueurs du club de l’Etincelles Hamjago ont foulé la mythique pelouse du Parc des Princes. Ce 25 février, lors de la mi-temps de la rencontre PSG-Rennes à Paris, ils ont participé à une séance de tirs aux buts dans le cadre de l’Orange Football Challenge.

Ils ont gagné ce voyage de 4 jours à Paris, au terme de quatre mois de compétition, en relevant le double défi sportif et éducatif de la compétition Orange Cup destinée aux jeunes licencié(e)s de 9 et 10 ans (U11) des clubs de football de l’île.

La première édition de l’Orange Cup est une compétition proposée par la Direction Orange de Mayotte en partenariat avec la Ligue Mahoraise de Football (LMF), réunissant 82 équipes cette année. Les équipes participantes doivent non seulement briller sur le terrain, balle au pied, mais aussi participer à quatre ateliers minimums du Programme Éducatif Fédéral (PEF) dont un au moins sur le numérique.

Lancé en 2014 par la Fédération Française de Football (FFF), le PEF vise à fournir aux jeunes licenciés (U6 à U19) des apports pédagogiques autour de différents thèmes (sportifs, environnementaux, sociétaux), afin d'en faire des citoyens vertueux. À la demande de la FFF, Orange et l'ONG Play International ont développé des ateliers et actions spécifiques d'éducation au numérique dans le cadre du PEF, en cohérence avec la raison d'être du Groupe : donner à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable.

Les thématiques telles que le cyberharcèlement, le temps passé devant les écrans ou la conduite à tenir sur les réseaux sociaux sont ainsi abordées. Cette année 591 enfants ont été sensibilisés à ces sujets durant la compétition.