Le Conseil départemental propose des places pour se former aux métiers du social

Pour la troisième année consécutive, le Conseil Départemental de Mayotte s’associe avec l’IFCASS (Institut de Formation aux carrières administratives sanitaires et sociales) en lien avec LADOM et l’IFEN (L’Institut de Formation d’Educateurs de Normandie) du Havre afin de proposer des formations aux métiers du social pour la rentrée de septembre 2024. Dix places sont ainsi ouvertes : 5 dans le parcours éducateur spécialisé et 5 autres pour le parcours éducateur de jeunes enfants.

Inscriptions et renseignements :

– Conseil Départemental de Mayotte – DAFPI / Cité des Métiers : Mme Latufa ALI ABDOU latufa.aliabdou@cg976.fr – 0269 64 38 21 / Mme Faouzati HAMADA faouzati.hamada@cg976.fr- 0269 64 38 19

– LADOM : Mme Riyama ABDALLAH riyama.abdallah@ladom.fr – 09 73 45 88 35