Direct sur la visite ministérielle et les annonces : Fin du droit du sol à Mayotte, durcissement du regroupement familial, fin du visa territorialisé

13h20 : Échange avec les élus, des

habitants et les acteurs économiques de Mayotte. Les deux ministres sont entrés dans la salle Samuel Paty du Rectorat, pour une rencontre avec les élus, conseillers départementaux, maires et la députée Estelle Youssouffa seule parlementaire sur place, le sénateur Thani étant représenté par sa suppléante, ainsi que des représentants des forces vives, et les acteurs économiques de Mayotte.

11h30 : Les deux ministres arrivent en bateau à Mamoudzou en Grande Terre sous les huées, malgré des annonces fortes prononcées. « On veut qu’il vienne nous voir, on est déçus ! », lance une femme qui brandit un drapeau aux couleurs de Mayotte. Les forces de l’ordre sont largement déployées, faisant redoubler la colère, « quand les gamins nous caillassent, on aimerait bien avoir une telle protection ! »



10h : Arrivée du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et de la ministre déléguée chargée des Outre-mer à l’aéroport Marcel Henry de Mayotte.

Gérald Darmanin a annoncé en compagnie de Marie Guévenoux sur le tarmac de l’aéroport la fin du droit du sol à Mayotte (après une révision de la Constitution que va proposer le Président de la République), le durcissement du regroupement familial (3 ans de présence sur le territoire et titre de séjour d’au moins 5 ans), et la fin du visa territorialisé (mesure qui sera inscrite dans la loi Mayotte).

8h45 : 15 gendarmes du GIGN sont arrivés sur le territoire mahorais

Comme l’avait annoncé le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer hier, quinze membres du GIGN sont arrivés ce matin à Mayotte dans l’avion de la République française qui précède l’arrivée de Gérald Darmanin qui a pris le vol commercial d’Air Austral, dont l’atterrissage est prévu à 9h20.