Le Parc naturel marin va lancer l’appel à projet « Ambassadeurs du lagon » pour 2024

L’objectif de ce dispositif est d’impliquer le public sur au moins un des thèmes suivants : Patrimoine naturel ; Patrimoine culturel ; Usage durable ; Pollution. Aussi, les projets peuvent porter sur la mise en œuvre d’actions de sensibilisation à l’environnement marin ; la mise en œuvre d’actions de protection en impliquant la population locale ; la contribution à l’évolution des pratiques vers des pratiques plus durables et respectueuses des milieux naturels marins ; ou bien l’acquisition de connaissances sur le milieu marin et les usages qui y sont associés.

Le Parc naturel marin propose des rencontres sur le territoire du 21 février au 2 mars 2024 pour présenter le dispositif « Ambassadeurs du lagon » et échanger avec les porteurs de projets. A l’issue de ces rencontres, ils pourront planifier un rendez-vous en bilatéral avec le Parc naturel marin.

Les rencontres auront lieu comme suit :

CENTRE-OUEST – Mercredi 21 février de 14h à 15h À Tsingoni : espace co-working de la CRESS – 17 rue Bambao 97680 Ou en visio

NORD – Lundi 26 février de 14h à 15h À Bouyouni : salle de réunion de la CAGNM – 1 rue de l’école maternelle Ou en visio

PETITE-TERRE – Vendredi 23 février de 14h à 15h À Pamandzi : locaux de Oulanga Na Nyamba – Maison des Associations, 16 rue de la Mairie Ou en visio

MAMOUDZOU – Jeudi 29 février de 11h à 12h À Cavani : locaux de la CRESS – 3 rue des Agaves Ou en visio

SUD – Samedi 2 mars de 9h à 10h À Boueni : locaux de la FMAE – 6 rue Salima Combo Ou en visio

L’inscription se fait par mail à parcmarin.mayotte@ofb.gouv en précisant la date et le mode de participation.