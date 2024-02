Les services de La Poste toujours perturbés

Les activités de La Poste sont toujours impactées par les perturbations que subit actuellement Mayotte.

Pour le service et l’accueil des allocataires des minima sociaux, une mission de La Poste au cours de laquelle de nombreux bénéficiaires des minima sociaux viennent retirer leurs allocations en espèces dans les bureaux de poste, grâce à la mobilisation des postiers, 11 bureaux de poste sur les 14 que compte l’ile ont pu ouvrir ce jour, mardi 6 février 2024, afin de répondre aux besoins des mahorais. Seuls les bureaux de Kani Keli, Coconi et Kaweni sont fermés.

Les clients peuvent ainsi retirer des espèces et réaliser leurs opérations bancaires via les distributeurs automatiques de billets et en bureau de poste auprès des chargés de clientèle. La situation évolue chaque jour et les horaires d’ouverture des bureaux de poste peuvent être consultés sur laposte.fr

L’acheminement du courrier et des colis est toujours fortement impacté par ce mouvement social, notamment à cause des difficultés d’accès à l’aéroport. La Poste invite ses clients à différer leurs envois de courrier et de colis.

Pour toute question, le service client reste disponible au 3631.