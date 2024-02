Deux créneaux de barge pour les voyageurs aériens à partir de ce mardi

Suite aux problèmes de communication de ce lundi matin entre les voyageurs qui avaient un avion à prendre et les manifestants qui bloquaient la barge, ces derniers ont décidé d’autoriser la traversée d’une barge sur présentation du billet d’avion sur 2 créneaux journaliers. Une barge sera donc affrétée à 7h au départ de Dzaoudzi pour les gens qui arrivent à Mayotte et à 7h30 pour les personnes qui ont un avion à prendre. Le soir, l’horaire sera de 20h au départ de Dzaoudzi et de 20h30 au départ de Mamoudzou.