L’agenda loisirs du week-end : De la danse, de la rando, du handball, un spectacle et du cinéma

Vendredi 12 janvier

– De 14h à 17h : Hip Hop Évolution et la Ville de Bandraboua organisent la 7ème édition du STREET DANCERS SHOW au plateau polyvalent de Bandraboua. Entrée libre.

Dédié à tout style de danse, cet événement réunira 98 jeunes danseurs et danseuses de Mayotte, inscrits en groupe, en duo ou en solo. Ils.elles proposeront des shows chorégraphiques de 3 à 5 minutes chacun, devant un jury composé de 5 personnes :

– Karima Khelifi, danseuse hip hop au sein du groupe emblématique français Aktuel Force de Saint Denis et membre du collectif Frères de Sol – Sœurs de Sol

– Cyril Givort, Régiseur général du Pôle culturel de Chirongui

– Dalfine Ahamadi, professeur des écoles et comédienne avec la compagnie Stratagème et l’association Les Enfants de Mabawa

– Nidhoimi Oili « Stoubou », danseur et circassien au sein de Hip Hop Évolution et danseur au sein du groupe Lil stylz

– Islah Abdillah, ancien danseur dans le groupe Lil stylz et aujourd’hui au sein du crew Feedback

Plusieurs prix seront décernés pour encourager la jeunesse dans les pratiques artistiques et créatives.

Mais avant tout, ce sont les rencontres et l’envie de faire du spectacle ensemble, qui animent tous ces jeunes participants, à qui Hip Hop Évolution proposera, pour celles et ceux qui le souhaitent, des accompagnements et des parcours structurants autour des pratiques et des écritures chorégraphiques, en lien avec le Centre de Développement Artistique « Le Paradis des Makis » à Iloni.

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Aquaman et le Royaume perdu

Samedi 13 janvier

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– A partir de 16h : Handball – 8eme de finale de la coupe de Mayotte Hommes

Kani-Kéli vs Bandrélé – Lieu : Kani-kéli

Dimanche 14 janvier

– 17h : Au plateau de Poroani

Le spectacle « Deux secondes », sans paroles, burlesque et pour tout public, nous emporte dans les aventures du Petit Monsieur… L’incongru du quotidien qui transforment Monsieur-tout-le-monde en Clown bien malgré lui ! M.Durand, dans son costume étriqué et ses chaussettes rouges, est un héros d’aujourd’hui face à la technologie si dangereuse… d’une tente « deux secondes » ! Quand les circonstances banales basculent dans le burlesque, portées par le comique de situation accentué par les vertus clownesques du mime et de l’acrobatie, le Petit Monsieur remporte tout à la fois notre admiration et nos fous rires ! «

Entrée libre – ouvert à tous

Lien de réservation

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 13 janvier à 11h : Wish – Asha et la bonne étoile

14h : Kina & yuk: renards de la banquise

17h : Aquaman et le Royaume perdu

20h : Dream Scenario (VO)

Dimanche 14 janvier à 11h : Kina & yuk: renards de la banquise

14h : Ivan tsarevitch et la princesse changeante

17h : Vermines

20h : Linda veut du poulet

Billetterie