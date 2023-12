Le Pôle Culturel de Chirongui classé Art et Essai pour sa programmation

Selon une étude publiée par le CNC (Centre National du Cinéma) en 2006 « l’Art et l’Essai, se définit d’abord par opposition aux films commerciaux. Il renvoie à des films dits d’auteur, économiquement indépendants, à petits budgets, ouverts aux différentes cultures du monde ». L’art et essai est donc une œuvre cinématographique avec des films ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine de la création cinématographique.

Aussi, le classement Art et Essai a pour objectif de soutenir les salles de cinéma qui exposent une proportion conséquente de films recommandés Art et Essai, et qui soutiennent ces films souvent difficiles par une politique d’animation adaptée. Les salles doivent répondre ainsi à des critères stricts de programmation et d’animation.

Le cinéma du pôle culturel de Chirongui a donc été récompensé de cette distinction pour avoir mis en avant des oeuvres cinématographiques à destination de tous les publics, comme Tropique de la violence, Allons Enfants, Simone, Anatomie d’une chute (Palme d’or du festival de canne 2023), etc. Par ailleurs, il accueille régulièrement des élèves de toute l’île dans le cadre du dispositif « Ma classe au cinéma ». Les élèves de Mayotte découvrent le cinéma en salle et vivent une expérience artistique et collective. L’objectif est d’aborder le cinéma en tant qu’art.

Le Pôle Culturel met également à disposition la salle et ses locaux pour des formations auprès d’enseignants, et propose des actions d’accompagnement aux élèves propres au territoires. Ainsi, tout au long de l’année, la programmation entend répondre à l’ensemble des envies des spectateurs par un choix divers, sans couper à la qualité des propositions.

Enfin, Le Pôle Culturel a reçu, en plus du classement Art et essai, le label « Jeune Public » de la part du Centre National du Cinéma.