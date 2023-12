La préfecture interdit les compétitions sportives pour 15 jours

Suite au décès d’un supporter et à l’évacuation sanitaire d’un autre après la bagarre qui a éclaté dans le cadre d’un match de football dimanche dernier, la préfecture de Mayotte a décidé d’interdire tous les matchs de football, basket-ball et handball organisés sous l’égide d’une fédération sportive, se tenant à l’extérieur ou dans un établissement recevant du public. Cette interdiction court sur une durée initiale de 15 jours et pourra être prolongée dans le temps et/ou étendue à d’autres manifestations sportives en fonction de l’évolution du contexte sécuritaire. Elle prend effet à compter du 22 décembre 2023. Tout contrevenant s’expose à une sanction prévue dans le code pénal.

« Alors que depuis plusieurs semaines, le département connaît une recrudescence des troubles à l’ordre public et plus particulièrement des affrontements inter-villages, plusieurs compétitions sportives ont été ces dernières semaines le théâtre de violences graves envers les personnes présentes. Ces violences entre bandes à l’occasion des événements sportifs ont entraîné le décès d’un supporter et l’évacuation sanitaire d’un autre. Chaque rencontre violente nécessite un fort engagement des forces de sécurité intérieure, pour sécuriser les personnes et les lieux, pour mener les enquêtes judiciaires nécessaires, mais aussi pour prévenir les tentatives de représailles dans la durée » peut-on lire dans le communiqué de presse envoyé par la préfecture.

C’est donc pour éviter de nouveau drames et engrenages de violences que cette décision a été prise, mais aussi pour « ne pas obérer inutilement les capacités opérationnelles des forces de l’ordre ».