Des cadeaux de Noël pour les enfants en situation de précarité de Petite-Terre !

Ce mercredi matin, une foule d’enfants se pressait dans l’enceinte de l’école primaire de Labattoir 1. Et pour cause ! Une distribution de cadeaux de Noël organisée par l’association Petite-t’espoir s’y déroulait. 500 cadeaux ont été distribués aux enfants dont les familles se trouvent en situation de précarité. « Ces enfants voient à la télé ou sur internet que les autres enfants reçoivent des cadeaux pendant cette période et cela crée de la frustration puisque leur propre famille n’a pas les moyens de leur en offrir », affirme Farid Houmadi, le chargé de mission de l’association. « L’action le sapin de l’espoir permet donc de rétablir un certain équilibre », ajoute-il. A cette occasion, le folklore de Noël, qui n’a à notre époque plus grand-chose de religieux, a été respecté : un beau sapin artificiel décoré de boules et guirlandes a été installé dans la cour de l’école tandis qu’un membre de l’association avait revêtu le célèbre costume rouge et la barbe blanche du père Noël.

Une association qui encourage le vivre-ensemble

Les familles bénéficiaires de cette opération ont été signalées à l’association par les CCAS de Labattoir et de Pamandzi. Une fois leur cadeau obtenu, les enfants ont pu s’amuser sur les châteaux gonflables également installés dans la cour de l’école pour l’occasion. « Il est important de permettre aux jeunes de s’amuser, de se défouler », explique Farid Houmadi pour qui les fêtes de fin d’année doivent être un moment de réjouissance pour tous les enfants. Par ce genre d’opérations, l’association Petite-t’espoir espère contribuer à améliorer les vivre-ensemble chez les jeunes et éviter ainsi les actes de délinquance qui ont souvent pour genèse l’ennui et la frustration. Créée en 2019, l’association était d’abord une épicerie solidaire avant d’élargir ses activités.

Elle organise désormais des tournois de football ainsi que des randonnées touristiques pour occuper les jeunes en partenariat avec plusieurs institutions. « Nous œuvrons aussi pour tenter de calmer les tensions entre les jeunes des quartiers prioritaires et les forces de l’ordre », ajoute Farid Houmadi. Ce dernier était ravi que cette 1ère opération du « Sapin de l’espoir » suscite autant d’engouement. Chez les jeunes, bien sûr, mais également au sein des institutions. Quelques élus, dont l’adjoint au maire chargé des affaires scolaires, ont en effet fait le déplacement afin de soutenir l’opération.

N.G