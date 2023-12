« Momojou en fête » anime la place de la République pour 5 jours !

« Nous avons absolument souhaité que ce festival ait lieu malgré le contexte actuel de forte insécurité, car il faut bien que Mamoudzou continue à vivre ! », a déclaré Munia Dinouraïni, l’adjointe au maire chargée du développement économique. Elle concède cependant que les violences urbaines sont désormais devenues « la phobie » des élus qui hésitent à chaque fois à organiser des évènements publics. « Nous avons engagé une société de gardiennage et de sécurité pour éviter que des troubles n’éclatent, mais nous restons sur nos gardes ! »,

a déclaré l’adjointe au maire qui explique que ce festival a pour but de conférer une atmosphère de fête de fin d’année à la ville de Mamoudzou « inspirée des fêtes de fin d’année de l’hexagone, mais en conservant les particularités locales ». De nombreux officiels étaient présents ce mardi matin pour inaugurer ce festival dont Dominique Marot, le vice-président de la Cadema. Les showcases des artistes Youbee et Kanaa ont clôturé les discours officiels en chanson !

De mardi à samedi de 8h à 18h

Le festival Momojou dure 5 jours : du mardi 19 au samedi 23 décembre de 8h à 18h. Si quelques jeux pour enfants ont été installés, dont des châteaux gonflables et des auto-tamponneuses, l’évènement fait surtout la part belle à l’artisanat mahorais. 80 stands ont en effet pris place sur la place de la République, soit 20 de plus que l’année dernière. « Nous avons voulu mettre en avant les savoir-faire locaux. Il n’y avait d’ailleurs pas assez de place pour tout le monde, mais nous referons un évènement semblable pour le ramadan ! », a déclaré Munia Dinouraïni, ravie que l’évènement suscite autant d’engouement chez les artisans. « L’année dernière, nous avions fait 3000 entrées par jour et nous espérons faire aussi bien cette année ! », a déclaré l’élue qui, après les discours officiels, a fait le tour des stands en compagnie de ses collègues pour encourager les exposants.

Bijoux, cosmétiques naturels, objets de décoration en matériaux locaux, vêtements, le public trouvera tout ce dont il a besoin pour faire des fêtes de fin d’année une véritable réussite ! Il pourra aussi se régaler sur les stands de restauration où sont proposés des plats mahorais, mais aussi des « classiques » des fêtes foraines comme des barbe-à-papa et des churros ! Par ailleurs, les artistes locaux sont également mis à l’honneur avec plusieurs concerts prévus lors de ses cinq jours de fête. Youbee, Kanaa, Skinny et Demo feront une démonstration de leur talent de chanteur et les danseurs de Hip-hop Evolution offriront un show au public. Les artistes en herbe sont également invités à se produire lors des scènes ouvertes ! Le programme du festival Momojou est disponible sur le site internet et la page Facebook de la Ville de Mamoudzou.

Nora Godeau