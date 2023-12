La CSSM organise des opérations de distribution de cartes vitales pour ses bénéficiaires

La semaine dernière lors de la présentation du bilan de la CSSM à la presse, le directeur général, Philippe Féry, avait annoncé que près de « 6.000 cartes vitales attendaient encore dans les cartons », faute d’avoir pu être distribuées. Il prônait donc le « aller vers » … Il faut croire que les choses changent vite au sein de l’organisme de sécurité sociale puisque des distributions ont été organisées pour les ayants droit. « Maintenant nous appelons les gens directement pour les avertir que leur carte vitale est arrivée, avant on envoyait des SMS, parfois groupés, mais on ne savait pas si les gens les avaient bien reçus », indique Chebani Abdou Ben, chargé de l’accueil au sein de la CSSM. Si la Caisse a décidé de prendre le taureau par les cornes c’est qu’il y avait des dysfonctionnements dans l’organisation, la logistique et la communication.

« Le service communication a fait une campagne sur les réseaux sociaux afin d’informer les gens sur les différentes possibilités de retirer leur carte vitale, avant il ne le faisait pas. A Mayotte on n’envoie pas les cartes vitales par la poste à cause des problèmes d’adresse… Ici les personnes changent souvent de domicile ou de numéro de téléphone si bien qu’il est difficile de les contacter pour les prévenir que leur carte est prête. Grâce à cette nouvelle organisation c’est devenu moins compliqué pour eux je pense », poursuit Chebani.

Aussi parmi les quelque 150 personnes venues récupérer leur carte vitale hier dans la matinée certaines étaient presque surprises mais surtout soulagées. « J’ai fait ma demande en août 2022 », raconte un jeune homme. Cherabi lui répond que « Pourtant elle était disponible à la CSSM depuis octobre 2022 ! – On ne m’a jamais averti pour me dire que c’était bon », s’étonne-t-il. Ou encore cette femme qui avait fait sa demande en 2019 et qui semblait satisfaite d’avoir récupérer le précieux sésame. « Est-ce qu’elle est encore valide ? Interroge-t-elle. – Normalement oui, il n’y a pas des souci » l’a rassurée Cherabi.

L’utilisation d’un nouveau logiciel a, semble-t-il, révolutionné la logistique de distribution

Comme le précise Cherabi, les agents de la CSSM utilisent depuis peu le même logiciel que toutes les CPAM (Caisses primaires d’assurance maladie) nationales. « Il a été mis en place cet été, raconte-t-il. Nous avons toutes les informations concernant les bénéficiaires, adresse, numéros de téléphone, s’ils ont un compte Ameli, etc. C’est un gain de temps énorme. On peut voir aussi s’ils ont fait une demande de carte vitale et où en est cette demande. Avant nous n’avions pas ça. Maintenant dès que la carte est arrivée chez nous, nous les appelons directement ou nous leur laissons un message vocal pour qu’ils viennent la récupérer directement à la CSSM ou à l’occasion d’opérations de distribution comme aujourd’hui ».

Il faut ainsi compter un peu près deux mois entre la demande et la réception, sachant que les cartes sont fabriquées dans l’Hexagone… Pour faire une demande, vous pouvez soit passer à la CSSM muni d’une pièce d’identité, d’un acte de naissance et d’une photo, soit la faire directement sur le site ameli.fr. « C’est plus simple et plus rapide, assure Chérabi. Au bout d’un mois vous pouvez avoir votre carte. Dans tous les cas, si vous n’avez pas de nouvelles de la CSSM dans les deux mois il faut nous contacter pour savoir où cela en est, via la plateforme téléphonique au 02.69.61.91.91».

Depuis la semaine dernière ce sont ainsi plusieurs centaines de cartes vitales qui ont été distribuées à des bénéficiaires rien que pour l’agglomération de Mamoudzou. Aussi, la CSSM ne se refuse pas le droit de renouveler ce genre d’opération si cela est nécessaire. Une révolution semble être en marche au sein de la Caisse…

B.J.