Eau non potable par présence de plomb dans le Sud-Est de l’île

Le plomb refait son apparition, et cette fois, cela ne semble pas être le fait d’une erreur d’analyse.

Parmi celles qui ont été envoyées par un laboratoire agréé dans l’Hexagone, la mise en évidence de la présence de plomb dans l’eau traitée, « au-delà du seuil d’alerte » nous dit l’ARS. « Les autres résultats d’analyse sont tous conformes ».

Au regard des différents résultats d’analyses reçus ce jour, il est nécessaire de prendre des mesures d’urgence dès aujourd’hui. Celles-ci sont circonscrites aux villages de Tsararano, Ongojou, Dembeni, Iloni, Hajangoua, Hamouro, Ngnambadao, Bandrélé village.

Dans l’attente des prochains résultats, l’eau est considérée comme non potable jusqu’à nouvel ordre et ne peut en aucun cas être consommée pour les usages suivants : boisson, préparations alimentaires et hygiène bucco-dentaire. Compte-tenu de la nature du paramètre détecté, ni l’ébullition, ni l’ajout de chlore ne rendent l’eau potable.

Cette interdiction s’applique, sur les secteurs concernés, chez les usagers comme sur les points d’accès publics. Dans le même temps, et afin de suivre l’évolution de la situation, l’Agence Régionale de Santé procède à de nouveaux prélèvements, dont les résultats seront connus et communiqués dans les jours à venir.