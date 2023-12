Immobilisation du Boeing d’Air Austral : affrètement d’un Airbus d’Air Belgium

Suite à l’arrêt d’un B787-8 pour raison technique ce jeudi, la compagnie réunionnaise se réorganise pour « minimiser au maximum les perturbations lourdes vis à vis de sa clientèle » en ces départs de vacances scolaires.

Air Austral a procédé à l’affrètement d’un Airbus A330-200 de la compagnie Air Belgium, configuré en bi-classe 18 Business class et 239 classe économique. Les passagers prévus initialement sur le vols UU973 du jeudi 14 décembre 2023 sont ainsi reportés ce vendredi 15 décembre 2023. Deux vols opérés en A220-300 permettront aux passagers de regagner La Réunion :

– le vol UU279 Mayotte-Réunion : décollage de Mayotte à 09h55 pour une arrivée à 13h05 à St Denis

– le vol UU2275 Mayotte-Réunion : décollage de Mayotte à 16h05 pour une arrivée à 19h15 à St Denis.

Les passagers poursuivrons sur le vol UU9973 de ce vendredi 15 décembre 2023. Décollage prévu de St Denis à 23h30 pour une arrivée à Paris Charles de Gaulle à 08h00 le lendemain matin. Ce vol est opéré par un Airbus A330-200 de la compagnie Air Belgium.

Les passagers concernés par ces ajustements ont d’ores et déjà été contactés par les équipes commerciales d’Air Austral via SMS et E-mail.

Air Austral prévoit une représentation de la compagnie à bord du vol opéré par Air Belgium avec la présence de personnels navigants commerciaux (PNC) en soutien des équipages de la compagnie.

Quant à la panne du Dreamliner, les équipes techniques sont dessus « afin de réaliser les opérations de maintenance nécessaires pour une remise en ligne la plus rapide possible ».

Air Austral « présente ses excuses à ses passagers pour les désagréments causés. La compagnie rappelle que la sécurité reste sa priorité numéro 1. »

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la compagnie.