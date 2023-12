Fermeture des écoles des zones impactées par la non-potabilité de l’eau 

De nombreuses écoles de l’île sont fermées dans les zones impactées depuis ce mercredi après l’annonce de la non-potabilité de l’eau à trop forte teneur en plomb.

La commune chef-lieu a décidé, après échange avec la préfecture et le rectorat, de fermer les écoles qui sont en zone non potable et qui ne bénéficient pas à ce jour de la distribution d’eau en bouteille organisée par l’État à compter du jeudi 7 décembre 2023.

Seront fermées jusqu’à nouvel ordre :

École élémentaire Abdourahamane Soilihi (Cavani Sud)

École élémentaire Hassani Abdallah (Cavani Sud)

École maternelle Mkadara Hedja (Cavani Sud Maternelle)

École élémentaire Madi Halidi (Cavani stade)

École élémentaire Boina Issa (Bonovo)

École élémentaire Abdallah SIDI (Doujani)

École maternelle M. Rakoto (Doujani)

École élémentaire Bacar Chebani (Doujani)

L’ARS Mayotte communiquera de nouveau à la réception des résultats des nouvelles analyses.