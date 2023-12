Animations : Venez découvrir les créations Made in Mayotte à l’occasion du marché de Noël

En attendant le grand marché de Noël de la Cadema et de la Ville de Mamoudzou qui devrait commencer aux alentours du 20 décembre, l’association Made in Mayotte (MiM) a un peu anticipé en organisant son marché de Noël. « Cela fait maintenant plusieurs années que nous organisons un marché de Noël avec des artisans locaux. Cette année nous avons dû modifier les horaires en raison des coupures d’eau », explique l’artiste Laudoria de Lodo Factoy et membre de l’association MiM. Pour cette édition 2023, ce sont près d’une vingtaine d’artisans qui vont exposer leurs créations durant une dizaine de jours. Vous y retrouverez, entre autres, l’association Saveurs et Senteurs, la Savonnerie Mille Odeurs, Green Fish Magasin, Touch’du Bois, Said Le Potier, ou encore des ateliers maquillage/créatif pour petits et grands avec Mzuri Henna, et bien-sûr Lodo Factory.

Cette artiste a la particularité de fabriquer des bijoux avec des graines de palmier notamment, mais aussi en bois et en résine. « Je fais tout à la main comme tous les artisans présents sur ce marché de Noël. Je retravaille le bois et les graines en faisant du ponçage et du polissage. Je les transforme en affinant les pièces, en arrondissant les angles afin de les rendre plus beaux ». Pour réaliser toutes sortes de bijoux comme des pendentifs, des bracelets, des boucles d’oreilles, … Laudoria ne cache pas qu’il faut beaucoup d’huile de coude. « C’est un travail minutieux… Cela demande un minimum d’organisation. Je ne fais pas du pièce par pièce, cela demanderai trop de temps. Je peux par exemple passer une journée à ne faire que du découpage de forme ou du ponçage et après j’avance au fur et à mesure », raconte-t-elle.

Mettre en avant les savoir-faire de Mayotte

Sur ce marché de Noël vous ne trouverez que des artisans locaux avec des produits de Mayotte. Couturières, créateurs de bijoux, de cosmétiques, mais aussi découverte d’objets qu’on ne trouve qu’à Mayotte, il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les bourses car les prix sont très raisonnables pour du fait-main et/ou du fait-maison. Vous pourrez par exemple vous laisser tenter par des stylos en bois, fabriqués à base de plusieurs essences comme le Litchi, le Cocotier, l’Amarante proposés par l’entreprise Touch’du Bois ou demander simplement des gravures sur bois.

Vous pourrez rencontrer également une styliste qui vous présentera ses nombreuses créations. Vous trouverez aussi toutes sortes de bijoux, des sacs, des bougies, des sachets de thé, de la vanille bien-sûr, mais aussi des savons aux parfums atypiques comme ceux à la noix de coco, au cacao, à la citronnelle ou encore d’ylang-ylang. Les artisans pourront vous expliquer directement comment ils procèdent pour leur différentes créations…

Aussi si vous êtes à la recherche d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année, c’est sans doute à cet endroit que vous trouverez votre bonheur pour faire celui des autres…

B.J.