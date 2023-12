9ème édition du concours « Filme ton Job »: apprentis, à vos portables !

De nouveau cette année l’Association Nationale des Apprentis de France (ANAF) lance la son concours Filme Ton Job qui a pour vocation de valoriser l’apprentissage et les métiers, grâce aux réalisations d’apprentis.

Le concept de Filme Ton Job est simple : permettre aux apprentis de valoriser leur métier et leur quotidien au travers d’une courte vidéo. Celle-ci est réalisée par l’apprenti lui-même : un smartphone suffit puisque l’objectif premier est de créer une vidéo immersive. Les apprentis déposent ensuite leur production sur la plateforme filmetonjob.com. Cette plateforme est ainsi un véritable outil d’aide à l’orientation et à la découverte des métiers.

A Mayotte lors de l’édition 2022, c’est le jeune étudiant en BTS Management opérationnel Sécurité en Petite Terre, El-Raouf Moinahindrou, qui avait remporté le Grand Prix du Jury. Il s’était filmé en action sur ses interventions, en captant par la même occasion des images sympas de Mayotte. Il s’était rendu en métropole pour recevoir son prix et exprimer sa vision de l’apprentissage et de la jeunesse, lors de la cérémonie finale au Musée des Arts et Métiers.

« Le concours fait ainsi écho aux enjeux relatifs à la valorisation des territoires », se félicite l’ANAF.

La version espagnole de Filme Ton Job sera lancée au début de l’année 2024 et une plateforme commune sera développée afin que les vidéos des apprentis soient partagées à échelle européenne. Sous le nom de Show Your Job, l’objectif à long terme sera de déployer le projet dans d’autres pays de l’Union.