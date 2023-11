Information sur l’alternance dans les métiers du bois au CRIJ

Le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) de Mayotte travaille sur plusieurs domaines : l’information autour de l’emploi, la formation, les sports et loisirs, la santé, l’éducation et l’environnement.

La structure est organisée autour de trois pôles majeurs dont l’animation d’un espace numérique et de documentation avec une offre de services diversifiés : animations thématiques, des ateliers CV/lettres de motivation, des informations collectives, des ateliers d’appui jeunes pour des recherches de formations, d’informations etc. Ce pôle est sous la responsabilité de trois animateurs information jeunesse.

Le second pôle consiste à assurer l’animation et la coordination du réseau information jeunesse à l’échelle du département afin de vulgariser l’information dans un territoire où l’accès à l’information reste très inégalitaire. Et depuis 2015 un pôle Mobilité européenne et internationale qui s’emploie à promouvoir la mobilité des jeunes en Europe. Pour ce faire, le CRIJ pilote une plateforme Mobilité Européenne et Internationale des jeunes dans le cadre d’un projet financé par le Fond d’Expérimentation Jeunesse (FEJ) du Ministère de la jeunesse et des Sports.

Il propose ce 4 décembre une découverte des métiers du bois, charpentier, menuisier, installateur bois, etc. « L’association des apprentis de France organise le parcours d’atelier Alternance & métiers du bois Vous découvrirez l’alternance et vos droits et devoirs en tant qu’apprentis. De plus vous aurez l’occasion d’échanger avec des acteurs de ces métiers (alternants, chef d’entreprise et coordinatrice des formations en alternance autour du bois) Enfin, vous découvrirez les réalités des métiers à travers des visites d’entreprises de ce secteur. »

Attention le nombre de participants est limité, alors inscrivez-vous vite en appelant au 06 39 57 19 24. L’alternance est possible pour toutes personnes en règle administrativement de 16 à 29 ans