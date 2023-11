L’ IEDOM et le rectorat fidèles à l’éducation financière des jeunes

Cet accord s’est traduit par une nouvelle convention de partenariat signée le 22 novembre 2023. Plusieurs notions habituellement considérées comme pas très fun sont abordés par les agents de l’IEDOM accompagnés par quelques enseignants des établissements : établir un budget, expliquer les notions de monnaie, de dépenses, de crédit, d’épargne, faire des choix raisonnés en matière de dépenses, améliorer les connaissances dans les domaines économique, bancaire, etc.

Et en adaptant le discours. En primaire découverte de la monnaie et du budget, au collège, le passeport EDUCFI pour toutes les 4ème avec élargissement aux SEGPA et aux 3e prépa-métiers, au lycée professionnel et Section d’enseignement professionnel (SEP), ouverture du passeport EDUCFI à titre expérimental à la rentrée 2023, au lycée, STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) et SES (sciences économiques et sociales), utilisation des ressources des sites nationaux : « mes questions d’argent », la finance pour tous. Concours « le prix de l’excellence économique » pour les STMG, en Section Technicien Supérieur (STS) et IUT, utilisation du site « mes questions d’entrepreneur et du jeu associé ».

Les professeurs peuvent aussi bénéficier de formations animées par la Banque de France et l’IEDOM.

La Banque de France (IEDOM) intervient dans la conception de ressources pédagogiques nationales avec la DGESCO, met à disposition ses propres ressources et intervient auprès des classes et des enseignants pour former à des jeux adaptés aux niveaux scolaires. Ces jeux permettent d’accéder aux notions de façon illustrée et ludique.