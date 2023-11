Carrière de Kangani : la quête du Saint Graal pour Vinci qui doit encore attendre

Depuis 2017, Banque de France, dont l’Institut d’Emission des Départements d’Outre-mer est la représentante ultramarine, et le ministère de l’Education nnationale se sont mis d’accord pour éduquer les têtes brunes et blondes à gérer leur argent de poche, et, en allant vers les niveaux supérieurs du secondaire, à tenir un budget