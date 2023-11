« Une île, deux regards » : à la croisée des œuvres de Marcel Séjour et Nicolas Fraisse

Peinture ou photographie ? Ceux qui n’arrivent pas à faire leur choix entre ces deux arts seront comblés puisque Le peintre Marcel Séjour et le photographe Nicolas Fraisse ont décidé de réunir leurs œuvres au sein d’un même ouvrage. « Mayotte : une île, deux regards », c’est une soixantaine de scènes typiquement mahoraises avec, face à face, la version peinture et la version photographie. La similarité des scènes est d’ailleurs frappante. Pourtant, les deux artistes ont réalisé leurs œuvres chacun de leur côté. « Lorsque j’ai eu l’idée de travailler avec Marcel, je voulais d’abord qu’on fasse des sorties ensemble, lui pour peindre et moi pour prendre des photos, mais cela s’est révélé trop compliqué en termes de logistique », raconte Nicolas Fraisse, l’instigateur du projet. « Après avoir réfléchi à d’autres solutions, l’idée d’un livre commun s’est imposée à nous », poursuit-il.

Ayant chacun passé de nombreuses années à Mayotte, ils avaient tout deux beaucoup d’archives dans lesquelles ils ont puisé pour trouver des scènes communes. Ils se sont, par ailleurs, découvert une sensibilité commune pour un certain type de lumière et de couleurs, ce qui rend l’ouvrage étonnamment harmonieux. Et même s’il n’y a pas tant de diversité de scènes que cela sur l’île aux parfums, la similarité en termes de scénographie est toutefois troublante . C’est réellement comme si les deux artistes s’étaient penchés ensemble sur le même sujet au même moment.

Marcel ouvre son atelier ce mercredi 6 décembre de 18h à 20h

Paysages de l’île, scènes de vie, scènes animalières, vues sous-marines : le lecteur pourra se régaler de toutes les beautés que peut offrir l’île au lagon en ouvrant ce livre ! Les scènes sont également accompagnées de petits textes écrits de la plume des deux artistes et l’ouvrage est préfacé par Jean-Claude Henry, l’ancien directeur de la Smart. Sur l’île depuis une trentaine d’année, Marcel nous confie ne plus avoir besoin de regarder autour de lui pour peindre. « Cela fait bien longtemps que je ne peins plus que mes souvenirs et fantasmes », nous confie-t-il. « Il y a sur cette île des éclats de lumière et des contrastes qui me parlent particulièrement », ajoute-il. Quant à Nicolas Fraisse, grand amoureux de la nature, il aime passionnément la prendre en photo, même s’il photographie aussi des personnes et des scènes de vie.

Les deux artistes se défendent cependant d’avoir voulu « décrire » Mayotte dans cet ouvrage. Ils ont simplement souhaité « décrire leur travail inspiré par l’île ». A l’occasion de la sortie de l’ouvrage, Marcel ouvre d’ailleurs son atelier situé à côté du stade de Cavani ce mercredi 6 décembre de 18h à 20h (22 rue Baboussalama, Cavani-M’tsapéré). « Cela fait des années que je ne l’avais plus ouvert au public », précise-t-il ! A vos agendas donc car la prochaine fois ne sera peut-être pas avant plusieurs années !

Nora Godeau