7ème édition du Mois sans tabac à Mayotte : multiplicité des aides pour stopper pendant un mois

En France, le tabac est la première cause évitable de mortalité, ce qui en fait un enjeu majeur de santé publique. À Mayotte, le nombre de fumeur est moindre, où 13 % des adultes sont fumeurs, dont 11% quotidiennement. L’association SAOME -Santé Addictions Outre-Mer, et l’Agence Régionale de Santé de Mayotte invitent les personnes désireuses d’arrêter de fumer à rejoindre ce grand défi national impulsé par Santé Publique France

L’ARS rappelle que une séance de chicha correspond à l’équivalent de 30 à 40 cigarettes en matière d’impact sur la santé, et que les cigarettes électroniques, « en plus d’être des produits spécialement conçus par l’industrie du tabac pour amener les jeunes vers une dépendance à la nicotine, sont une source supplémentaire de pollution environnementale (batteries contenant des produits chimiques jetées après utilisation). »

Dans le cadre de la 7ème édition du Mois sans tabac à Mayotte, l’association SAOME -Santé Addictions Outre-Mer, et l’Agence Régionale de Santé de Mayotte invitent les personnes désireuses d’arrêter de fumer à rejoindre ce grand défi national impulsé par Santé Publique France : les fumeurs sont encouragés à s’engager dans une démarche collective d’arrêt du tabac pendant un mois.

« Cet élan collectif constitue une étape essentielle qui a démontré son efficacité : réussir à arrêter de fumer pendant trente jours d’affilée multiplie par cinq les chances d’un sevrage définitif. Depuis octobre, les candidats peuvent s’inscrire grâce au site internet dédié. L’arrêt du tabagisme représente, pour tout un chacun, un grand défi de santé mais également un enjeu en termes de finances et de qualité de vie : selon les modélisations de l’OCDE1 , le Mois sans tabac permet de réduire les dépenses de santé en évitant notamment bon nombre d’infections respiratoires basses, de bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO) et de cancers liés à l’usage du tabac Son effet permettrait également d’augmenter l’emploi et la productivité du travail ».

Avec près de 6 fumeurs quotidiens sur 10 qui souhaitent arrêter de fumer, le Mois sans tabac est l’occasion de relever ce défi collectivement grâce au soutien des différents acteurs (professionnels de santé, partenaires, proches…) qui accompagnent les participants à rester motivés dans leur arrêt du tabac. Cette année encore, des actions de terrain sont déployées pour être au plus proche des fumeurs.

Des intervenants de la POPAM, structure médico-sociale d’addictologie, tiendront notamment un stand Mois sans tabac à la CSSM Mayotte le jeudi 2 novembre de 7h30 à 14h30 et le vendredi 3 novembre de 7h30 à 12h30. Ils y accueilleront le grand public (fumeurs et entourage) et leur proposeront : – écoute, information, orientation ; – distribution d’outils ; – inscription à Tabac Info Service ; – entretien de sevrage tabagique ; – remise d’ordonnance et de traitement de substitution nicotinique.

Plus d’informations : • Mois sans tabac à Mayotte. Quelles aides pour les fumeurs ? Tout savoir en suivant ce lien • Où récupérer les outils du Mois sans tabac à Mayotte ?

Tabac info service, dispositif majeur de l’accompagnement à l’arrêt du tabac, avec le numéro d’aide à distance 39 89, gratuit. Depuis le 31 mai 2023, le 39 89 est accessible aux personnes sourdes ou malentendantes via la plateforme Acceo. La page Facebook Mois sans tabac Mayotte : les fumeurs peuvent y trouver chaque jour des éléments d’information. En s’inscrivant dans le groupe privé, ils bénéficient du soutien de la communauté. Comme pour la précédente édition, plusieurs partenaires mahorais apportent leur concours sous forme de vidéos, conseils etc. Parmi eux, toute l’équipe du CROS Mayotte, qui souhaite un bon Mois sans tabac à tous les participants : suivre ce lien. 3. Un kit d’aide à l’arrêt Mois sans tabac qui accompagne les fumeurs tout au long de leur arrêt, est disponible gratuitement dès l’inscription sur le site Mois sans tabac.