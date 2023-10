L’eurodéputé LFI Younous Omarjee fustige la sous-consommation de fonds européens pour l’eau

Le Député européen Younous Omarjee (La France Insoumise), Président de la Commission du Développement Régional au Parlement européen, a interpelé, ce mardi, la Commission européenne au sujet de la crise de l’eau à Mayotte.

On se souvient qu’en septembre dernier, sur proposition de Younous Omarjee, la Commission européenne s’était dite favorable à l’apport une aide d’urgence via des transferts depuis le Fonds européen de développement régional (FEDER) vers le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). « Ces transferts permettraient notamment l’achat et la distribution gratuite de l’eau à toute la population mahoraise », précise Younous Omarjee dans un communiqué.

Ce mardi dans l’hémicycle du Parlement européen, à Strasbourg, Younous Omarjee a demandé à la Commission si la France s’était engagée dans cette direction, après avoir déclaré que la situation dramatique de Mayotte résultait d’une « sécheresse historique », mais aussi aussi de « l’imprévoyance et la mauvaise gestion des fonds européens par l’État. »