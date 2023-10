Gestion de l’eau : le ministre des Outre-mer favorable à un établissement public de l’eau

Ce mercredi matin, c’est en compagnie du ministre délégué chargé des outre-mer que Mansour Kamardine a pris son petit déjeuner. Une réunion de travail en réalité qui portait sur le budget alloué à Mayotte alors que se peaufine le projet de loi de Finances. Nous l’avons contacté à l’issue : « J’ai en effet demandé à faire part au ministre de mon analyse sur les objectifs du gouvernement en matière budgétaire que j’estime différentes des priorités des mahorais qui attendent des investissements massifs dans les infrastructures du territoire et la convergence des droits sociaux sur le département le plus pauvre de France où le coût de la vie est le plus élevé. »

Une discussion qui a permis d’apporter des éclairages sur beaucoup de domaines. Sur la crise de l’eau tout d’abord : « Philippe Vigier m’a soumis l’idée de la création d’un établissement public de l’eau où seront présents les acteurs institutionnels majeurs de la gestion de l’eau ». Une possible alternative au syndicat mixte actuel LEMA, qui est piloté par les communes et les EPCI ? Difficile de le dire, mais cela a le profil d’un possible GIP (Groupement d’Intérêt Public), en tout cas le député rapporte que le premier jet livré par le ministre indique que « seraient représentées les 17 communes, le conseil départemental et l’Etat ». Mansour Kamardine a réservé sa réponse « à l’étude du contenu final » du projet.

Echange entre Emmanuel Macron et les élus ultramarins

La convergence sociale qui a été initiée par le plan Mayotte 2025, doit être accélérée, en tout cas le ministre du Travail Olivier Dussopt en avait validé le concept. Sujet qui va faire l’objet d’une conférence en décembre a annoncé le ministre notamment pour en éliminer les effets bloquants, qui pourrait « provenir des partenaires sociaux », ont-ils pointé : « Tout le monde sera présent, syndicats des salariés, du patronat, etc. pour avancer sur le sujet », rapporte le parlementaire.

Le député est revenu sur la mise en place des retraites complémentaires Agirc-Arrco et Ircantec, « promesse qui m’avait été faite », et a demandé qu’elle soit tenue.

Enfin, le projet de loi Mayotte s’est invité à la discussion, « j’ai indiqué que le texte rédigé par le conseil départemental était aussi celui des parlementaires et des maires. Le Comité Interministériel aux Outre-mer a promis de traiter ce sujet d’ici la fin de l’année ».

Une rencontre qui a permis de balayer de nombreux sujets clé pour Mayotte, « j’attends de voir la suite qui sera donnée, mais je pense que ce sont des thèmes qui seront également abordés ce vendredi lors de la rencontre des parlementaires et les présidents d’exécutifs ultramarins avec le président de la République »

Anne Perzo-Lafond